قليلة الزئبق وغنية بالأوميغا 3.. أفضل 5 أنواع أسماك صحية

تؤكد التوصيات الصحية أنّ تناول السمك ليس آمناً فحسب، بل هو مفيد للغاية، إذ يُنصح بتناول ما بين 3 إلى 4 حصص أسبوعياً من أنواع متنوعة بين الأبيض والأزرق.

غير أنّ هناك تحذيرات خاصة لفئات معيّنة مثل الأطفال دون سن الـ10، والحوامل، والمرضعات، إذ يجب عليهم تجنّب بعض الأسماك التي تحتوي على أعلى نسب الزئبق، مثل: سمك أبو سيف (الإمبراطور)، التونة الحمراء، القرش، واللقز.

أما الأطفال فوق سن الـ10، فلا يُنصح بتجاوز 120 غراماً شهرياً من هذه الأنواع.

الاختصاصية سارا مارين بربيل، صاحبة حساب @uncafecontudoctora على إنستغرام، أوضحت أنّ تراكم الزئبق يختلف باختلاف موقع السمك في السلسلة الغذائية. فالأسماك المفترسة مثل التونة الحمراء تحتوي نسباً أعلى، بينما السلمون مثلاً، الذي يتغذى على أسماك صغيرة، لا يصل إلى هذا المستوى من التراكم.

مارين عدّدت 5 أنواع تُعد آمنة نسبياً من حيث الزئبق وغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، وهي: السردين، الماكريل، السلمون، الأنشوفة (البوكيرون) والمرلوزا.

أخبار ذات علاقة أنواع من السمك تمنحك الحيوية وتقاوم التعب في الصيف

وتشير مارين إلى أنّ هذه الخيارات مناسبة بشكل خاص للنساء في مرحلة ما قبل أو أثناء سن اليأس، لكبار السن، ولمن يعانون من التهابات هضمية.

وتختتم بالتأكيد على أنّ التنويع في استهلاك الأسماك هو الأسلوب الأمثل، مع تجنّب الإكثار من الأنواع ذات المخاطر الأعلى مثل التونة الحمراء.