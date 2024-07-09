"حيلة مثالية" لوضع "واقٍ شمسي" لطفلك (فيديو)

من المهم وضع واقيات الشمس في أي وقت من السنة، وخصوصًا خلال أشهر الصيف، وحتى عندما يكون الجو غائمًا، فنحن لا ندرك مدى تعرض بشرتنا لأشعة الشمس، لذا من الضروري حمايتها قدر الإمكان، ولكن عندما يتعلق الأمر بأطفالنا الصغار، فقد يكون من الصعب التأكد من وضعهم لها.

مثل العديد من الأشياء، لا يحب الأطفال وضع واقيات الشمس على وجوههم، تمامًا مثل قص الشعر أو الذهاب إلى طبيب الأسنان، فهم ببساطة لا يفهمون تمامًا ضرورة ذلك.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت إحدى السيدات عن "حيلتها المثالية" لحل هذه المشكلة، إذ شاركت "رو" المعروفة على تيك توك، النصيحة عبر الإنترنت، وانتشرت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وقالت إنها "أفضل" طريقة لوضع واقي الشمس للأطفال لأنها بسيطة، ولا تسبب الفوضى.

في المقطع، يمكنك رؤيتها وهي تضع القليل من المستحضر على فرشاة المكياج قبل استخدامه لتغطية بشرة طفلها، فمن السهل القيام بذلك، كما أنه يتجنب حدوث نوبات الغضب.

عند مشاهدة المقطع، ستلاحظ أيضًا أن هذه الحيلة تساعدك على تغطية بشرة الطفل بالتساوي، والتأكد من حماية جميع المناطق من الشمس، إنها طريقة لطيفة للقيام بهذه المهمة، ويبدو أنها تعمل بشكل رائع.

وينصح الخبراء الناس بمحاولة البقاء في الظل عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها، وبالإضافة إلى حماية نفسك باستخدام كريم الوقاية من الشمس، وارتداء الملابس التي تغطيك قدر الإمكان، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الناس أيضًا بالحرص بشكل إضافي على الأطفال، عندما يتعلق الأمر بكريم الوقاية من الشمس، إذ تنصح بوضع كريم بعامل حماية 30 على الأقل.

إذا كنت تخطط للخروج في الشمس لفترات طويلة، فمن المستحسن وضع المستحضر مرتين. مرة قبل الخروج بنصف ساعة، ومرة أخرى قبل الخروج مباشرة.