تضاهي بعض الأدوية.. 4 وجبات خفيفة شهية تخفّض ضغط الدم

إذا كنت من محبّي الشاي أو الشوكولاتة الداكنة، فقد يكون قلبك ممتنًّا لك أكثر مما تتخيّل. فقد كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة European Journal of Preventive Cardiology أن بعض الأطعمة اليومية التي يتناولها كثيرون على سبيل المتعة، قادرة على خفض ضغط الدم بفعالية تضاهي بعض الأدوية الشائعة.

الباحثون أشاروا إلى 4 أطعمة رئيسة كان لها التأثير الأكبر، وهي: الشاي، والشوكولاتة الداكنة، والتفاح، والعنب. وتبيّن أن هذه الأطعمة تساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفّق الدم، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم تدريجيًّا لدى الأشخاص، خاصة أولئك الذين لا يتناولون أدوية لضغط الدم.

ويبدو أن مركب "فلافان-3-أولز" (flavan-3-ols) الموجود بكثرة في هذه الأطعمة، هو العامل السحري الذي يُعزّز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يُسهّل تمدّد الأوعية الدموية، ويُحسّن الدورة الدموية.

ووفق الدراسة، فإن تناول 2 أونصة من الشوكولاتة الداكنة، و3 أكواب من الشاي، وتفاحتين متوسطتي الحجم يوميًّا، يُعدّ جرعة فعّالة.

لكن الباحثين شدّدوا على أن الحصول على هذه المركبات من الطعام الطبيعي هو الأفضل، لأن تناولها كمكمّلات غذائية قد يؤدي إلى آثار جانبية على الكبد أو يتداخل مع بعض الأدوية.

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ويُعزّز هذه النتائج ما قاله ويليام مولان، مدير علامة "راكا شوكولاتة" في بروكلين، لقناة "فوكس نيوز ديجيتال"، حيث أشار إلى أن الشاي والشوكولاتة الداكنة لا يُفيدَان القلب فقط، بل يُعزّزان المزاج والانتباه، بفضل احتوائهما على مادتي الثيوبرومين والكافيين.

وأثبتت دراسات سابقة من اليابان أن تناول الشاي الأخضر بمعدّل 3 أكواب أو أكثر يوميًّا قد يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والخرف.

أما العنب الأحمر، وتحديداً قشره وبذوره، فيحتوي على مركب "ريسفيراترول" المعروف بخفض الالتهابات وحماية القلب. ويُضيف التفاح قيمة غذائية عالية بفضل أليافه ومضاداته للأكسدة، ما يُعيد الاعتبار للمقولة الشهيرة: "تفاحة في اليوم تُغنيك عن الطبيب."