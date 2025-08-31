الشاي الأخضر ومكملات الفيتامينات قد تحمي من الزهايمر

اكتشف باحثون أن مركبًا طبيعيًا في الشاي الأخضر يعمل كمنظف قوي للدماغ عند دمجه مع فيتامين شائع، ما قد يساهم في تقليل تراكم الفضلات المرتبطة بأمراض مثل الزهايمر.

والميزة الكبيرة لهذا الاكتشاف تكمن في أن هذه المواد يمكن الحصول عليها من خلال نظام غذائي صحي، وهي متوفرة كمكملات غذائية آمنة ومعتمدة من الجهات التنظيمية.

جاءت هذه النتائج من دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا بإيرفين، إذ فحص الباحثون تأثير مضادات الأكسدة مثل غالات الإيبيغالوكيتشين الموجودة في الشاي الأخضر، والنيكوتيناميد، وهو نوع من فيتامين ب3 يُنتج طبيعيًا في الجسم من أطعمة غنية بالنياسين مثل الحبوب، الأسماك، المكسرات، البقوليات، والبيض.

أخبار ذات علاقة تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل خطر الإصابة بالزهايمر

ويقول مهندس الطب الحيوي جريجوري بروير: "بإمداد الدماغ بمركبات متوفرة كمكملات غذائية، يمكننا فتح طريق جديد لعلاج التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة ومرض الزهايمر".

وفي تجارب على خلايا عصبية لفئران مزروعة في المختبر، تبين أن غالات الإبيغالوكيتشين والنيكوتيناميد تعززان إنتاج جزيء الطاقة غوانوزين ثلاثي الفوسفات (GTP) في خلايا الدماغ، وهو جزيء ضروري لتنظيف الخلايا الميتة، وقد رُبط نقصه بتطور مرض الزهايمر.

ساعدت الخلايا المعززة بـ GTP الدماغ على التخلص من التكتلات الضارة لبروتينات بيتا أميلويد المرتبطة بالمرض، كما عكست الأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر.

وأظهرت الدراسة أن مستويات GTP تنخفض مع الزمن وخاصةً عند الإصابة بالزهايمر، لكن الجمع بين هذين المركبين قد يعيدها إلى مستويات صحية.

أخبار ذات علاقة القطط تصاب بالزهايمر تماما مثل البشر

ويضيف بروير: "تسلط الدراسة الضوء على أهمية GTP كمصدر للطاقة يحفز وظائف المخ الحيوية، وقد تم التقليل من قيمته سابقًا".

وفي وقت سابق، أشارت دراسة أخرى إلى أن الشاي الأخضر يساهم في تقليل إصابات المادة البيضاء في الدماغ، ما يقلل من خطر الخرف، بينما أظهر النيكوتيناميد قدرة على حماية الخلايا العصبية من تأثيرات السكتات الدماغية والتنكس العصبي.