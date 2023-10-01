كيف تتخلص من دهون الكبد بأطعمة ومشروبات بسيطة؟
تؤثر دهون الكبد على صحة الإنسان ومناعته، بالإضافة لمضاعفاته الجانبية التي قد تصل لمراحل خطيرة.
ويتم اكتشاف الكبد الدهني غالبًا في أعقاب فحوصات روتينية، فقد يُلاحظ الطبيب أن الكبد متضخم قليلًا، أو قد يُلاحظ وجود علامات تدل على كبد دهني، من خلال فحوصات الدم.
وللتخلص من دهون الكبد هناك بعض الأغذية والمشروبات التي تساعد على ذلك وفقا لموقع "Healthline”.
الشاي الأخضر
يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها الهائلة على التحكم في ارتفاع إنزيمات الكبد، خاصة إذا تم الانتظام على تناوله يوميًا وكذلك تخفيف أي أعراض مزعجة يمكن أن يعاني منها الشخص.
الأسماك
تساعد الأسماك في حماية الكبد بشكل كبير عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون أيضًا، وذلك لاحتوائه على أحماض أوميجا ٣ الدهنية.
لذلك يجب الحرص على تناول الأسماك مثل السردين والسلمون بشكل منتظم على الأقل مرتين في الأسبوع الواحد.
القهوة
أثبتت نتائج العديد من الدراسات أن القهوة من المشروبات التي تسهم في تقليل نسبة الدهون الموجودة على الكبد، ومن ثم تقليل الأعراض المزعجة التي يعاني منها المريض الذي يعاني من دهون الكبد وبالتالي تقليل المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن الكبد الدهني.
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية غنية بالألياف الغذائية التي تقلل من تراكم الدهون على الكبد بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ والبوتاسيوم، وجميعها يقلل من فرص زيادة الدهون على الكبد لذلك يجب الحرص على تناولها بشكل منتظم وخلطها بالأطعمة.
الثوم
الثوم من الأغذية القوية التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات بما في ذلك دهون الكبد، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على بعض المستخلصات التي تقلل من الدهون بشكل عام ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله.