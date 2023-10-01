كيف تتخلص من دهون الكبد بأطعمة ومشروبات بسيطة؟

تؤثر دهون الكبد على صحة الإنسان ومناعته، بالإضافة لمضاعفاته الجانبية التي قد تصل لمراحل خطيرة.

ويتم اكتشاف الكبد الدهني غالبًا في أعقاب فحوصات روتينية، فقد يُلاحظ الطبيب أن الكبد متضخم قليلًا، أو قد يُلاحظ وجود علامات تدل على كبد دهني، من خلال فحوصات الدم.

وللتخلص من دهون الكبد هناك بعض الأغذية والمشروبات التي تساعد على ذلك وفقا لموقع "Healthline”.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها الهائلة على التحكم في ارتفاع إنزيمات الكبد، خاصة إذا تم الانتظام على تناوله يوميًا وكذلك تخفيف أي أعراض مزعجة يمكن أن يعاني منها الشخص.

الأسماك

تساعد الأسماك في حماية الكبد بشكل كبير عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون أيضًا، وذلك لاحتوائه على أحماض أوميجا ٣ الدهنية.

لذلك يجب الحرص على تناول الأسماك مثل السردين والسلمون بشكل منتظم على الأقل مرتين في الأسبوع الواحد.