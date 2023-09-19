دراسة جديدة تدق ناقوس الخطر حول منتجات التنظيف المنزلية

يمكن لمنتجات التنظيف التجارية الشائعة مثل البخاخات متعددة الأغراض أو معطرات الهواء، أن تملأ الجو الداخلي برذاذ يتسبب بأمراض في الجهاز التنفسي، بحسب ما أورده موقع "بيزنس إنسايدر".

وفقاً لباحثين من مؤسسة "Environmental Working Group" ، وهي منظمة بحثية غير ربحية، فإن "دراسة جديدة دقت ناقوس الخطر حول منظفات المنزل الشائعة والمتواجدة في منازلنا، بعد أن أشارت إلى أن استخدام مواد كيميائية في تنظيف منزلك أو مكتبك يمكن أن يشكل خطراً على صحتك".

واختبر الباحثون 30 منتج تنظيف مختلفاً، بما في ذلك بعض المنتجات التي تم تسويقها على أنها صديقة للبيئة وبعضها دون روائح إضافية، وقد تضمنت الدراسة تحليل منتجات، مثل منظف الأرضيات، ومنظف الزجاج، ومزيل البقع، ومنظف الحمامات على شكل بخاخات، ومناديل، ومساحيق الغسيل.