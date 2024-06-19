5 أسباب لممارسة الرياضة يوميًا
ممارسة الرياضة بانتظام من أفضل الأمور التي يمكن أن يفعلها الإنسان لصالح صحته، وتقدم التمارين الرياضية مجموعة من الفوائد التي تحسن الحياة بطرق متعددة، من تعزيز المزاج إلى تحسين وظائف الدماغ.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليكم خمسة أسباب تجعل ممارسة الرياضة عادة يومية:
تعزيز وظائف الدماغ
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز الوظائف المعرفية وتحسن الذاكرة وقدرات التعلم. ووجدت دراسة من جامعة كولومبيا البريطانية أن التمارين الهوائية المنتظمة تزيد من حجم "الحصين"، المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعلم في الدماغ.
تحسين المزاج
تقلل التمارين الرياضية من أعراض الاكتئاب والقلق وتساعد على إفراز الإندورفين، وهو محسّن طبيعي للمزاج.
وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الطب النفسي السريري، يمكن لـ 30 دقيقة من التمارين المعتدلة ثلاث مرات أسبوعيًا تحقيق تحسن ملحوظ في المزاج.
تحسين نوعية النوم
يساعد النشاط البدني المنتظم في تنظيم أنماط النوم وتحسين جودته. وفقًا لخبراء الصحة، الأفراد الذين يمارسون الرياضة بانتظام ينامون أسرع ويستمتعون بنوم أعمق.
المساهمة في تعزيز صحة القلب
ممارسة الرياضة اليومية تساهم في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعيًا تقلل بشكل كبير من خطر الأمراض القلبية.
إدارة الوزن بفعالية
النشاط البدني المنتظم يساعد في حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات؛ ما يسهم في الحفاظ على وزن صحي.
وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ممارسة الرياضة مع اتباع نظام غذائي متوازن يساهم في الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل مرض السكري من النوع 2.