5 أسباب لممارسة الرياضة يوميًا

ممارسة الرياضة بانتظام من أفضل الأمور التي يمكن أن يفعلها الإنسان لصالح صحته، وتقدم التمارين الرياضية مجموعة من الفوائد التي تحسن الحياة بطرق متعددة، من تعزيز المزاج إلى تحسين وظائف الدماغ.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليكم خمسة أسباب تجعل ممارسة الرياضة عادة يومية:

تعزيز وظائف الدماغ

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز الوظائف المعرفية وتحسن الذاكرة وقدرات التعلم. ووجدت دراسة من جامعة كولومبيا البريطانية أن التمارين الهوائية المنتظمة تزيد من حجم "الحصين"، المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعلم في الدماغ.

تحسين المزاج

تقلل التمارين الرياضية من أعراض الاكتئاب والقلق وتساعد على إفراز الإندورفين، وهو محسّن طبيعي للمزاج.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الطب النفسي السريري، يمكن لـ 30 دقيقة من التمارين المعتدلة ثلاث مرات أسبوعيًا تحقيق تحسن ملحوظ في المزاج.