يعد الحمل من أجمل المراحل في حياة المرأة، ولكنه دقيق للعديد من النساء. وعلى الرغم من أنه يوصى غالبًا بالمحافظة على النشاط في أثناء هذه المرحلة، إلا أن بعض التمارين الرياضية يمكن أن تشكل مخاطر صحية قد تنتهي بالإجهاض.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، تعد هذه التمارين الخمسة من الأخطر بحسب الخبراء:

رفع الأوزان الثقيلة: خطر انفصال المشيمة

يمكن أن يؤدي رفع الأوزان الثقيلة إلى زيادة الضغط على البطن؛ ما قد يسبب انفصال المشيمة، وهي حالة خطيرة تنفصل فيها المشيمة عن جدار الرحم.

وبحسب الأطباء يرتبط هذا النشاط بزيادة خطر الإجهاض والولادة المبكرة، حيث يوصى بتجنب رفع كل ما هو أثقل من 10 كيلوغرامات لتقليل هذه المخاطر.

التمارين الرياضية عالية التأثير

التمارين الرياضية عالية التأثير، مثل الجري أو القفز أو جلسات الكارديو المكثفة، يمكن أن تضع ضغطًا لا داعي له على الرحم والعضلات والأربطة الداعمة له.

وتشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يمارسن هذه التمارين قد يتعرضن لتقلصات رحمية؛ ما قد يؤدي إلى الإجهاض، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

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الرياضات الاحتكاكية

الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل كرة السلة والملاكمة تشكل مخاطر كبيرة للإصابة المباشرة بالبطن؛ مما قد يكون ضارًا بالجنين النامي.

ويجب على الحوامل تجنب الأنشطة التي تنطوي على خطر كبير للسقوط أو التأثير على الجنين.

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

يشتهر التدريب المتواتر عالي الكثافة (HIIT) بكفاءته في حرق السعرات الحرارية وبناء القوة، فإن طبيعته عالية الكثافة يمكن أن تكون شاقة للغاية في أثناء الحمل.

ويوصي الخبراء الحوامل عوضا عن ذلك ممارسة التمارين متوسطة الشدة مثل المشي أو تمارين التمدد الخفيفة.

اليوغا الساخنة

اليوغا الساخنة، التي تُمارَس في بيئة ساخنة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم؛ ما يشكل مخاطر على الأم والجنين.

والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يزيد خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي والإجهاض. من الآمن ممارسة اليوغا بشكل منتظم في غرفة باردة وجيدة التهوية لتجنب هذه المخاطر.