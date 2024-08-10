يشكل النظام الغذائي الحديث، الذي غالبًا ما يكون مثقلًا بالسكريات المضافة، مخاطر صحية كبيرة بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

لمكافحة هذه المشكلات، يخوض العديد من الأفراد "تحديات الامتناع عن تناول السكر لمدة 30 يومًا"، والتي تتضمن التخلص من السكريات المضافة من نظامهم الغذائي لمدة شهر، والتركيز على استهلاك الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية.

وقد تعمق تقرير نشره موقع Health Line في ما تنطوي عليه هذه التحديات وفوائدها المحتملة والاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على نظام غذائي أكثر صحة بعد إنهاء التحدي.

كيف تعمل تحديات عدم تناول السكر لمدة 30 يومًا؟

يتجنب المشاركون في هذه التحديات الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، بما في ذلك حبوب الإفطار، والمثلجات، والبسكويت، والكعك، والحلوى، والصودا، ومشروبات القهوة المحلاة.

وعلى الرغم من أن القواعد المحددة قد تختلف حسب البرنامج، إلا أن جوهر التحدي هو التخلص من السكريات المضافة.

ومن المقرر أن فوائد ستعود على الجسم بسبب التخلص من السكر، وتشمل:

إدارة سكر الدم

يمكن أن يتسبب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة إلى تعطيل التحكم في سكر الدم، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كما ترتبط الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، مثل المشروبات الغازية والمخبوزات، بارتفاع مستويات السكر في الدم. ومن خلال التخلص من السكريات المضافة، قد يرى المشاركون تحسنًا في مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين، على الرغم من أن الفوائد طويلة الأمد تعتمد على العادات الغذائية المستمرة.

إدارة الوزن

تساهم السكريات المضافة في تناول السعرات الحرارية دون توفير قيمة غذائية كبيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. وغالبًا ما تكون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة كثيفة السعرات الحرارية، ولكنها منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والألياف.

ويمكن أن تساعد إزالة هذه من النظام الغذائي في تقليل استهلاك السعرات الحرارية ودعم فقدان الوزن، خاصة عند دمجها مع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية.

صحة الفم

تساهم الأطعمة والمشروبات السكرية في مشاكل الأسنان مثل التسوس. وتقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتكسير السكريات، مما ينتج عنه أحماض يمكن أن تضر بمينا الأسنان.

ويمكن أن يساعد تقليل تناول السكر المضاف في حماية صحة الأسنان، على الرغم من أن تأثيرات تحدي الثلاثين يومًا على صحة الفم على المدى الطويل أقل تأكيدًا.

صحة الكبد

ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر، وخاصة تلك الغنية بشراب الذرة عالي الفركتوز، بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). وقد أظهرت الدراسات أن تقليل تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض دهون الكبد وتحسين وظائف الكبد.

كما وجدت دراسة أجريت على المراهقين المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أن اتباع نظام غذائي منخفض السكر يقلل بشكل كبير من دهون الكبد ومستويات الأنسولين في أثناء الصيام.

صحة القلب

يرتبط الإفراط في استهلاك السكر بعوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع الكوليسترول. وقد ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحد من السكر المضاف، مثل النظام الغذائي المتوسطي أو الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات الكاملة، تقلل من عوامل الخطر هذه، وتحسن صحة القلب.

وقد يختبر المشاركون في تحدي عدم تناول السكر لمدة 30 يومًا فوائد مماثلة، على الرغم من أن الحفاظ على نظام غذائي منخفض السكر أمر بالغ الأهمية لصحة القلب على المدى الطويل.

السلبيات المحتملة للتحدي:

في حين أن تقليل السكر المضاف له فوائد واضحة، فإن الطبيعة التقييدية لتحدي عدم تناول السكر لمدة 30 يومًا قد يكون لها عيوب، إذ قد يصاب بعض الأفراد بانشغال غير صحي بالطعام، أو يعانون من ميول الأكل المضطربة.

علاوة على ذلك، لا تحل التحديات قصيرة المدى محل الحاجة إلى تغييرات طويلة المدى في النظام الغذائي ونمط الحياة. وللحصول على فوائد صحية مستدامة، من الأهمية بمكان تبني نهج متوازن وطويل المدى لتقليل السكر بدلاً من التركيز فقط على القيود المؤقتة.

إرشادات لنهج متوازن

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في تنفيذ تحدي عدم تناول السكر لمدة 30 يومًا، من المهم التعرف على الأطعمة التي تساهم بشكل أكبر في تناول السكر المضاف ومعالجتها بطريقة يمكن التحكم فيها. وبدلاً من التخلص تمامًا من السكر، قد يكون التخفيض التدريجي أكثر واقعية واستدامة.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تقليل استهلاك الصودا تدريجيًا في تسهيل الانتقال إلى تناول كمية أقل من السكر. كما أن التأكيد على نظام غذائي متوازن، يتضمن الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون مع السماح بتناول الحلوى من حين لآخر، يمكن أن يدعم الصحة على المدى الطويل.

وبهذا، فإن التركيز على التخفيضات التدريجية في تناول السكر المضاف وتبني نهج متوازن للتغذية هو المفتاح لتحقيق والحفاظ على الصحة المثلى.