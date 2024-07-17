أعلن اليوتيوبر الأمريكي بيلي لوبلانك وفاة شريكته نتالي كلارك، إثر إصابتها بعدوى نتيجة تناول المحار النيئ.

وكتبت لوبلانك في إنستغرام "أنا متأكدة أن لا أحد منكم يعرف، ولكنني كدت أموت مؤخرًا. كنت في المستشفى لمدة 12 يومًا. لسوء الحظ، لم تنج ناتالي وتوفيت".

وأضاف "سأتذكر دائمًا كيف ضللنا الطريق معًا في كل مكان. سأحبها دائمًا وأفتقدها.. كونوا آمنين واحتضنوا أحبابكم بقوة، فلا تعرفوا متى ستكون آخر مرة تراهم فيها".

وبحسب موقع "بيبول" أصيب نتالي وكلارك ببكتيريا "الضمة"(فيبريو فولنيفيكوس) التي انتقلت إليهما بعد تناول المحار النيء.

ما هي بكتيريا الضمة؟

تنتقل أنواع عديدة من بكتيريا الضمة عبر الغذاء، خصوصا المأكولات البحرية نصف النيئة أو النيئة تماماً؛ إذ تسبب الإسهال، وتشنجات في المعدة، والغثيان، والقيء، والحرارة، والقشعريرة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن بكتيريا الضمة، يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا محتملًا يسمى داء الفيبريوسيس.

ويقول خبراء في مجال الصحة، إن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بهذه العدوى يموتون، "أحيانًا في غضون يوم أو يومين من الإصابة بالمرض، فيما يحتاج البعض الآخر إلى العناية المركزة أو بتر الأطراف.