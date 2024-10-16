لتخفيف آلام التهاب المفاصل.. جربوا زيت الزيتون "البكر"

كشف أخصائي تغذية عن طريقة بسيطة لتخفيف آلام التهاب المفاصل والتورم من خلال إضافة زيت الزيتون البكر الممتاز إلى النظام الغذائي.

ويُعرف التهاب المفاصل بأنه مرض شائع يسبب الألم والالتهاب في المفاصل، ويشمل علاجه تغييرات في نمط الحياة، والعلاج الطبيعي، والأدوية، وفي بعض الحالات الجراحة.

وفي فيديو نشر عبر منصة "تيك توك"، حصد أكثر من 120 ألف مشاهدة، أوصى الأخصائي باستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز لاحتوائه على مركب الأوليوكانثال، الذي يعمل على تقليل الالتهاب بشكل مشابه للإيبوبروفين، دون أي آثار جانبية. وأكد أن تناول بضع ملاعق يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أظهرت الدراسات أن البوليفينول في زيت الزيتون يخفف من التهاب المفاصل ويعمل على تحسين الأعراض، ويُعد زيت الزيتون أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل النظام الغذائي المتوسطي يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وأشار الموقع إلى ضرورة حفظ الزيت بطريقة صحيحة بعيدًا عن الضوء والهواء لتجنب فساده، ونصح بشراء كميات صغيرة تستهلك خلال شهرين من فتحها.