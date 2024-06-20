منها بذور اليقطين.. 6 أطعمة تعزز قوة الدماغ والذاكرة

يبحث الكثيرون عن طرق لتعزيز قوة الدماغ وتحسين الذاكرة، سواء كان الهدف التفوق في الامتحانات أو الحماية من الاضطرابات المرتبطة بالعمر.

ومن المعروف أن التغذية الجيدة تلعب دورًا كبيرًا في الصحة العقلية والمعرفية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يلي ستة أطعمة يمكن أن تسهم في دعم صحة الدماغ: