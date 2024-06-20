منها بذور اليقطين.. 6 أطعمة تعزز قوة الدماغ والذاكرة
يبحث الكثيرون عن طرق لتعزيز قوة الدماغ وتحسين الذاكرة، سواء كان الهدف التفوق في الامتحانات أو الحماية من الاضطرابات المرتبطة بالعمر.
ومن المعروف أن التغذية الجيدة تلعب دورًا كبيرًا في الصحة العقلية والمعرفية.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يلي ستة أطعمة يمكن أن تسهم في دعم صحة الدماغ:
عين الجمل
تعتبر المكسرات، وخاصة الجوز، من المصادر الممتازة للبروتين والدهون الصحية وغني بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على ضغط دم منخفض وصحة الشرايين.
الشاي والقهوة
تناول الشاي أو القهوة يمكن أن يعزز التركيز والطاقة. دراسة نشرت في مجلة التغذية وجدت أن استهلاك الكافيين يرتبط بنتائج أفضل في اختبارات الوظائف العقلية. وأظهرت أبحاث جامعة جون هوبكنز أن الكافيين يساعد في تثبيت الذكريات الجديدة، لكن يجب الاعتدال في تناوله لتجنب الآثار الجانبية السلبية.
التوت الأزرق
يعد التوت الأزرق خيارًا ممتازًا لتعزيز صحة الدماغ بفضل تأثيراته المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. دراسة أجرتها جامعة "تافتس"، أشارت إلى أن التوت الأزرق يمكن أن يحسن أو يؤخر فقدان الذاكرة على المدى القصير. مركبات الفلافونويد الموجودة في التوت تسهم في هذه الفوائد.
الخضروات الورقية الخضراء
الخضروات مثل السبانخ والكرنب غنية بفيتامين K، اللوتين، الفولات وبيتا كاروتين، وجميعها تسهم في إبطاء التدهور المعرفي.
الطماطم
تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، التي أظهرت الدراسات على الحيوانات أنها قد تحمي من تطور حالات مثل الخرف. الليكوبين يتميز بقدرته على عبور حاجز الدم في الدماغ، مما يمكنه من تقديم فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات للدماغ والجهاز العصبي.
بذور اليقطين
تعتبر بذور اليقطين غنية بالزنك، والمغنيسيوم، وفيتامينات ب، والتربتوفان. الزنك يعزز الذاكرة ويحسن المهارات المعرفية، بينما يساعد التربتوفان في تحسين المزاج بفضل دوره في إنتاج السيروتونين.