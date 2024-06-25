بينها الاكتئاب.. اضطرابات نفسية تهدّد صحتك إذا نمت في هذه الساعة

وضع باحثون أمريكيون "جدولًا" لمواعيد النوم المثالية، قالوا إنه لا ينبغي تجاوزها للحفاظ على الصحة النفسية.

ويقول الباحثون إن الوقت الذي تذهب فيه إلى النوم يلعب دورًا مهمًّا في صحة الإنسان، محذّرين من أن تجاوز ساعة محددة للذهاب إلى النوم قد يصيب الإنسان باضطرابات نفسية، بينها الاكتئاب والقلق.

ويُجمع الخبراء والعلماء على أن النوم يلعب دورًا حيويًّا في الصحة الجسدية والعقلية، مثل: تحديد درجات التركيز، والمزاج، والديناميكية، ويؤثر على السكري وحتى صحة القلب، ويؤكدون أنّ "الاستمتاع بالنوم المنعش، كمًّا ونوعًا، يساعد في الحفاظ على صحة جيدة".