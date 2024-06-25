بينها الاكتئاب.. اضطرابات نفسية تهدّد صحتك إذا نمت في هذه الساعة
وضع باحثون أمريكيون "جدولًا" لمواعيد النوم المثالية، قالوا إنه لا ينبغي تجاوزها للحفاظ على الصحة النفسية.
ويقول الباحثون إن الوقت الذي تذهب فيه إلى النوم يلعب دورًا مهمًّا في صحة الإنسان، محذّرين من أن تجاوز ساعة محددة للذهاب إلى النوم قد يصيب الإنسان باضطرابات نفسية، بينها الاكتئاب والقلق.
ويُجمع الخبراء والعلماء على أن النوم يلعب دورًا حيويًّا في الصحة الجسدية والعقلية، مثل: تحديد درجات التركيز، والمزاج، والديناميكية، ويؤثر على السكري وحتى صحة القلب، ويؤكدون أنّ "الاستمتاع بالنوم المنعش، كمًّا ونوعًا، يساعد في الحفاظ على صحة جيدة".
النوم والصحة
وتُثبت دراسة لفريق من الباحثين من جامعة ستانفورد وجود علاقة بين النوم المتأخر وسوء الصحة العقلية، ويذهب الباحثون إلى أبعد من ذلك، من خلال التوصية بوقت نوم لا ينبغي تجاوزه للحفاظ على صحتك.
ويوصي الباحثون بالذهاب إلى الفراش قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، للحفاظ على صحتك العقلية.
وانطلقت الدراسة من تساؤل "هل يجب أن تتماشى مع النمط الزمني الخاص بك، أي الإيقاع البيولوجي الخاص بك، لتظل بصحة جيدة؟ بمعنى آخر، إذا كان لديك طاقة في الصباح، فهل يتعين عليك دائمًا الذهاب إلى الفراش مبكرًا للاستيقاظ مبكرًا، والعكس صحيح بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى السهر؟
وتقوم الدراسة على تحليل بيانات 73888 شخصًا بالغًا، معدّل أعمارهم 63.5 عام، وتدرس "كيمياءهم عند الذهاب إلى السرير والاستيقاظ مبكرًا أو متأخرًا".
ويشير العلماء إلى أن أكثر من 19 ألف مشارك أعلنوا أنهم من "الفريق الصباحي"، وأكثر من 6800 من "الفريق المسائي"، والغالبية العظمى، أي ما يقرب من 48 ألف مشارك، من ما يسمى بالفريق "المتوسط".
وتشير النتائج التي نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، إلى أنّ وقت النوم المتأخر، بغضّ النظر عن تفضيلات الشخص لوقت النوم، يرتبط بارتفاع معدلات الاضطرابات العقلية والسلوكية.
اكتشاف مفاجئ
وفي بيان صحفي، أوضح الباحثون أنهم فوجئوا باكتشاف أن "المواءمة مع النمط الزمني الخاص بك لم يكن الخيار الأفضل للصحة العقلية".
وأكد الباحثون أنّ "الأشخاص الذين يذهبون إلى النوم في ساعة متأخرة وينهضون في ساعة متأخرة من الصباح لديهم معدلات أعلى من الاضطرابات النفسية، وأبرزها الاكتئاب والقلق".
وتُظهر النتائج التي توصّل إليها فريق الباحثين "زيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية بشكل خاص بين المشاركين الذين لديهم عادة الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر ثم الاستيقاظ في وقت متأخر".
وهؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة بـ 20 إلى 40% للتشخيص باضطراب عقلي مقارنة بأولئك الذين يستيقظون مبكرًا أو في وقت ليس متأخرًا جدًّا.
وللتأكد من نتائجهم، حاول الباحثون أن يأخذوا في الاعتبار مدة النوم أو انتظام جداول النوم، لكن هذين المعيارين لم يفسرا الاختلافات الملاحظة بين المشاركين، وفق قولهم.