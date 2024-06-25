"قلق الصيف".. مشكلة صحية تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة

يحذر خبراء الصحة من ظهور حالة صحية جديدة تعرف بـ"قلق الصيف"، والتي تؤثر على الصحة العقلية خلال الأشهر، التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

ويعتبر هذا الاضطراب، الذي يُطلق عليه أيضًا "الاضطراب العاطفي الموسمي العكسي"، معاناة شائعة لكثير من الأشخاص، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الفعاليات الاجتماعية.

وأصبح مصطلح "قلق الصيف" شائعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبحث المستخدمون عن طرق للتعامل مع التوتر الذي يصاحب هذا الموسم.