انهيار مفاجئ أثناء التمرين.. لماذا يُصيب من هم دون 40؟

قد ينهار بعض الأشخاص عند التمرين الرياضي، ولكن هل تعلم أن التمارين عالية الكثافة التي تقوم بها ليست هي العدو، بل هي مشكلة أساسية يتجاهلها الكثير منا، والتي غالبًا ما تؤدي إلى مشكلة تتعلق بالقلب.

من جانبه أوضح طبيب القلب الدكتور ألوك تشوبرا، سبب تعرض الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب.

ووفقًا للطبيب ليس جهاز المشي هو المسؤول، بل الخلل الأيضي الكامن الذي لا يُلاحظ لسنوات.

وأشار إلى أن "الحل ليس تجنب التمارين الرياضية، بل اكتشاف عوامل الخطر الخفية ومعالجتها قبل أن تُصبح قاتلة".

وأكد الطبيب أن الكثير من الأشخاث يعرفون الآن شبابًا أصيبوا بنوبات قلبية أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو التدريبات عالية الكثافة، وأكد أن السبب الحقيقي هو شيء آخر، بما في ذلك:

ضعف الصحة الأيضية

مقاومة الأنسولين الصامتة

الالتهاب المزمن

الضغط الزائد

قلة النوم والتعافي

الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية.

وأضاف أنه على الرغم من أن العديد من حوادث القلب تحدث أثناء التمارين عالية الكثافة، فإن ما يحدث على جهاز المشي هو ظهور الأعراض، وليس السبب.

وتابع: "إذا كان جسمك بالفعل قنبلة موقوتة، فقد يُشعل تمرين مفاجئ فتيل المشكلة. جهاز المشي ليس العدو، بل العدو هو ما تتجاهله".

وشدد الطبيب على ضرورة إجراء فحصين مع تخطيط كهربية القلب لمعرفة حالة قلبك بدقة، وهما: تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد (TMT)، وتخطيط القلب الكهربائي (ECO).