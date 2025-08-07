تحذيرات طبية من "مشد وجه" كيم كارداشيان

أحدثت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ضجة جديدة في عالم العناية بالجمال مع إطلاق منتج جديد من علامتها التجارية Skims، وهو مشدّ للوجه يُدعى Seamless Sculpt Face Wrap بسعر 48 دولارًا، صُمم ليُرتدى أثناء النوم لتحديد الفك وشد الوجه.

والمشد المصنوع من مادة "البولي أميد" و"الإيلاستين"، والمُعزز بخيوط الكولاجين، يُثبت أعلى الرأس وخلف الرقبة. وروّجت كيم للمنتج بقولها: "إنه يشد الذقن بشكل مذهل ومريح جدًّا للنوم أو لارتدائه في المنزل"، واصفة المنتج بأنه "ضروري".

ولاقى المنتج رواجًا كبيرًا ونفد من الأسواق خلال ساعات، لكن الأطباء خرجوا في تحذيرات طبية، بحسب ما جاء في موقع "نيويورك بوست".

"لا فائدة حقيقية"

أكد عدد من جرّاحي التجميل المتخصصين في الوجه أن المشدّ لا يقدم أي فائدة طويلة الأمد. وقال الدكتور أنيل شاه من نيويورك: "لا يمكن لهذا المشدّ أن يُحدث أي تغييرات هيكلية دائمة. ولشد الفك، أنت بحاجة إلى إزالة الدهون أو شد الجلد أو تقوية عضلات الرقبة، وهذا المشدّ لا يفعل شيئًا من ذلك".

وأضاف "ارتداؤه لن يُعيد تشكيل الوجه أو يوزع الدهون أو يُحسن قوة العضلات. لا تهدروا أموالكم عليه".

وأوضح الدكتور كونستانتين فاسيكوفيتش أن المشدّ قد يُعطي مظهرًا محددًا مؤقتًا للفك، لكن التأثير يزول بعد ساعات قليلة فقط.

تصميم يشبه مشدّات ما بعد العمليات الجراحية

من جانبها، أشارت الدكتورة يائيل هالاس إلى أن تصميم المشدّ يشبه إلى حد كبير المشدّات الطبية التي تُستخدم بعد عمليات شد الوجه أو شفط الدهون، والتي تسهم فعلًا في تقليل التورم وتعزيز التعافي. لكنها شككت في فاعلية المنتج عند استخدامه دون تدخل جراحي.

في المقابل، قال الدكتور أورين تيبر إن المنتج ليس جهازًا طبيًّا معتمدًا، مثل: المشدات المستخدمة في العيادات، والتي عادة ما تكون مصنوعة من مواد مضادة للبكتيريا وتمتص الرطوبة.

مخاطر محتملة

وحذّر الأطباء من أن ارتداء المشدّ لفترات طويلة أو بطريقة خاطئة قد يُسبب تهيجًا جلديًّا، وانتفاخًا أسفل العينين، أو حتى إضعافًا لعضلات الرقبة. وأشار بعضهم إلى احتمال ظهور حساسية من المادة المستخدمة في صناعة المشد أو الشعور بالاختناق في حالات نادرة.

ورغم الضجة الواسعة، يُجمع الخبراء على أن هذا المشدّ لا يُغني عن العلاجات التجميلية الحقيقية، ويؤكدون أن تأثيره سطحي ومؤقت فقط.



