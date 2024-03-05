لماذا يميل الناس إلى الانفصال عن الواقع أثناء الأحداث المؤلمة؟

وأضاف دوبوفسكي، أن الجهاز العصبي الودي، المسؤول عن إثارة الاستجابة الغريزية للقتال أو الهروب، قد ينشط في مواجهة الخطر الوشيك، وعندما لا يكون الهروب أو القتال قابلاً للتطبيق، يظهر الانفصال كإستراتيجية بديلة للبقاء.

وأوضح، أن الانفصال يعمل كدرع يعزل الأفراد عقليًا عن الألم الجسدي والعاطفي الناتج عن الحدث المؤلم؛ إذ غالبًا ما ترتبط آلية التكيف هذه بذكريات مجزأة أو ضبابية عن الحادث، كما هو موضح في دراسة أجريت عام 2015، والتي أكدت على أهمية الانفصال كآلية وقائية.

وبالنسبة للأفراد الذين يتعرضون لمثل هذه الصدمات، فإن الانفصال لا يصبح فقط تكتيكات للبقاء العاطفي، ولكن أيضًا خيارات حكيمة للسلامة الجسدية.

الضغوطات اليومية والعلاقات الشخصية

"الانفصال المستمر بعد المواجهة المؤلمة يمكن أن يشكل تحديات؛ ما يعيق قدرة الأفراد على التعامل مع الضغوطات اليومية والعلاقات الشخصية"، وفقا للموقع.

ويحذر دوبوفسكي من الاعتماد المفرط على الانفصال، ويدعو بدلاً من ذلك إلى تنمية آليات التكيف الصحية، مثل الوعي التام، والسعي للحصول على الدعم من المختصين، مبينا أن الاعتماد المفرط على الانفصال قد يشير إلى عجز في إستراتيجيات التكيف الفعالة؛ ما يؤكد أهمية معالجة الاحتياجات النفسية الأساسية.

وفهم الأعمال المعقدة للتفكك يسلط الضوء على دوره التكيفي في مواجهة الشدائد، ويقدم نظرة ثاقبة لتعقيدات المرونة البشرية والتعافي، ومن خلال تعزيز الوعي واستخدام الأساليب العلاجية المتنوعة، يمكن للأفراد الشروع في رحلة نحو الشفاء واستعادة القدرة على سلامتهم النفسية في أعقاب الصدمة.