نظام غذائي خالٍ من اللحوم قد يحمي من السرطان

نظام غذائي نباتي المصدر: istock
إرم نيوز
كشفت دراسة طبية حديثة أن النظام الغذائي النباتي قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.  

وبحسب ما نشرته مجلة American Journal of Clinical Nutrition، فقد شملت الدراسة نحو 80 ألف شخص من كندا والولايات المتحدة، لم يكن أيّ منهم مصابًا بالسرطان عند بداية المتابعة، واستمرت مراقبة أنماطهم الغذائية وصحتهم لمدة 15 عامًا.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا خاليًا من اللحوم سجّلوا انخفاضًا في خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 12% بشكل عام، و18% في بعض الأورام متوسطة الانتشار.  

وكان الانخفاض ملحوظًا تحديدًا في حالات سرطان القولون والمستقيم (21%)، وسرطان المعدة (45%)، والأمراض اللمفاوية التكاثرية (25%)، كما رُصد تراجع في معدلات الإصابة بسرطاني الثدي والبروستات.

وأرجع الباحثون هذا التأثير الإيجابي إلى أن النظام النباتي يحتوي على كميات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والمركّبات النباتية التي تقلل من الالتهاب وتحسن عمليات الأيض.  

ومع ذلك، شددوا على أن هذه النتائج لا تعني وجود حماية كاملة من السرطان، بل تشير فقط إلى وجود ارتباط يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد آلياته وتأثيراته الدقيقة.

