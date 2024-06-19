6 عبارات يجب على الآباء تجنب قولها لأطفالهم
الأبوة والأمومة رحلة مليئة بالتحديات والقرارات الصعبة، وغالبًا ما يجد الآباء أنفسهم يقولون أشياء يندمون عليها لاحقًا.
وبحسب صحفية "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي 6 عبارات، يشدد خبراء الصحة النفسية على ضرورة عدم توجيهها لأطفالك:
"لا نستطيع تحمل التكاليف"
إخبار الأطفال بعدم القدرة على تحمل تكاليف شيء ما يمكن أن يخلق لديهم مشاعر بعدم الكفاءة وانعدام الأمان المالي. بدلاً من ذلك، يمكن إعادة صياغة المحادثة لتوضيح أولويات العائلة المالية وأهمية الادخار لتحقيق الأهداف المستقبلية.
"تشعرني بخيبة أمل"
سماع الأطفال أنهم يمثلون خيبة الأمل لوالديهم يمكن أن يكون محبطًا ويؤدي إلى شعورهم بالنقص والخوف من الفشل. ومن الأفضل التركيز على السلوك أو القرار الخاطئ بدلاً من مهاجمة شخصية الطفل، ما يشجع على التفكير والنمو.
"الحياة غير عادلة"
رغم صحة هذه العبارة، فإن تكرارها للأطفال يمكن أن يعزز لديهم نظرة متشائمة وشعورًا بالعجز، ومن الأفضل الاعتراف بالصعوبات التي يواجهونها وتشجيعهم على إيجاد طرق للتغلب عليها، مع التركيز على الفرص المتاحة للنمو والنجاح.
"يجب أن تكون مثل أخيك"
المقارنات بين الأشقاء يمكن أن تكون ضارة جدًّا، وتؤدي إلى مشاعر عدم الكفاءة والمنافسة، ويجب على الآباء الاحتفال بفردية كل طفل، وتشجيعه على تحقيق أفضل ما لديه.
"أنا لا أؤمن بأحلامك"
تجاهل أحلام الأطفال يمكن أن يسحق الإبداع في داخلهم، ومن الأفضل دعم شغفهم وتشجيعهم على استكشاف اهتماماتهم؛ ما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق أهدافهم.
"العالم مكان مخيف"
التأكيد المستمر على مخاطر العالم يمكن أن يخلق الخوف والقلق لدى الأطفال، ويجب على الآباء تعليم أطفالهم كيفية البقاء آمنين واتخاذ قرارات ذكية، مع التركيز أيضًا على الخير في العالم وأهمية التحلي باللطف والشجاعة.