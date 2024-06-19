6 عبارات يجب على الآباء تجنب قولها لأطفالهم

الأبوة والأمومة رحلة مليئة بالتحديات والقرارات الصعبة، وغالبًا ما يجد الآباء أنفسهم يقولون أشياء يندمون عليها لاحقًا.

وبحسب صحفية "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي 6 عبارات، يشدد خبراء الصحة النفسية على ضرورة عدم توجيهها لأطفالك:

"لا نستطيع تحمل التكاليف"

إخبار الأطفال بعدم القدرة على تحمل تكاليف شيء ما يمكن أن يخلق لديهم مشاعر بعدم الكفاءة وانعدام الأمان المالي. بدلاً من ذلك، يمكن إعادة صياغة المحادثة لتوضيح أولويات العائلة المالية وأهمية الادخار لتحقيق الأهداف المستقبلية.

"تشعرني بخيبة أمل"

سماع الأطفال أنهم يمثلون خيبة الأمل لوالديهم يمكن أن يكون محبطًا ويؤدي إلى شعورهم بالنقص والخوف من الفشل. ومن الأفضل التركيز على السلوك أو القرار الخاطئ بدلاً من مهاجمة شخصية الطفل، ما يشجع على التفكير والنمو.

"الحياة غير عادلة"

رغم صحة هذه العبارة، فإن تكرارها للأطفال يمكن أن يعزز لديهم نظرة متشائمة وشعورًا بالعجز، ومن الأفضل الاعتراف بالصعوبات التي يواجهونها وتشجيعهم على إيجاد طرق للتغلب عليها، مع التركيز على الفرص المتاحة للنمو والنجاح.