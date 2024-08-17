تتزايد المخاوف العالمية من تفشي فيروس جدري القردة في أفريقيا، وتحديدا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصوله إلى دول أخرى، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان المرض "حالة طوارئ عالمية"، هو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وبعد الإعلان عن تسجيل 27 ألف إصابة وأكثر من 1100 وفاة، معظمها بين الأطفال، في الكونغو منذ بدء تفشي المرض في كانون الثاني/ يناير 2023، يتساءل الكثيرون حول العالم من طرق الوقاية من جدري القردة.

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ودفعت الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفايروس جدري القردة في إفريقيا، وخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض يمثل حالة طوارئ صحية عالمية وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وتوجد 5 خطوات يمكن أن تساعدك على حماية نفسك من الإصابة من جدري القردة.

الخطوة الأولى

تستوجب الحصول على التطعيم، إذ يُوصى بلقاح JYNNEOS للوقاية من جدري القردة. ويوفر الحصول على الجرعتين أفضل حماية. يجب أن تحصل على جرعتين بفاصل 4 أسابيع.

وحتى لو مر أكثر من 4 أسابيع منذ حصولك على الجرعة الأولى من اللقاح، يجب أن تحصل على الجرعة الثانية في أقرب وقت ممكن، وإذا تعافيت سابقًا من جدري القردة، فلن تحتاج إلى اللقاح.

الخطوة الثانية

فتتعلق بضرورة التعرف على الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بجدري القردة أثناء ممارسة الجنس أو في التجمعات الاجتماعية.

وإذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بجدري القردة لكنك لم تتلق لقاح الجرعتين بعد، ففكر في تغيير الأنشطة التي تنطوي على اتصال شخصي وثيق مؤقتًا، مثل ممارسة الجنس.

الخطوة الثالثة

تجنب الحفلات المزدحمة أو النوادي التي لا يرتدي فيها سوى الحد الأدنى من الملابس والتي تتضمن اتصالاً مباشراً وشخصياً وغالباً ما يكون ذلك من خلال ملامسة الجلد للجلد ما ينطوي على بعض المخاطر. ولا يجب أن ​​تقبل أو تعانق أو تمارس الجنس مع شخص مصاب بالجدري القردي.

ولذلك يجب أن تتجنب أي طفح جلدي تراه على الآخرين، بما في ذلك الحيوانات، وفكر في تقليل ملامسة الجلد للجلد. وقد يشمل ذلك الطفح الجلدي أو البثور أو القشور. وقد يظهر الطفح الجلدي على اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الفم ومناطق أخرى مثل الأعضاء التناسلية (القضيب والخصيتين والمهبل). لا تلمس الطفح الجلدي أو قشور شخص مصاب بجدري القردة.

وفي المناطق التي يكون فيها الجدري القردي متوطناً (يوجد بشكل طبيعي)، خاصة في وسط أو غرب إفريقيا، تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس، مثل القوارض والقرود. وقد يشكل الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة أيضًا خطر التعرض للفيروس.

الخطوة الرابعة

بتجنب ملامسة الأشياء والمواد التي استخدمها شخص مصاب بجدري القردة، ولا يجب أن تشارك أدوات تناول الطعام أو الأكواب مع شخص مصاب، ولا تتعامل مع أو تلمس الفراش أو المناشف أو ملابس شخص مصاب.

وإذا كنت أنت أو أي شخص تعيش معه مصابًا بـالفيروس، فاتبع خطوات تنظيف وتطهير منزلك.

الخطوة الخامسة

ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والتعقيم، وعلى رأسها غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول، خاصة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك وبعد استخدام الحمام. ويعد غسل اليدين أحد أفضل الطرق لحمايتك أنت وعائلتك وأصدقاءك من الإصابة بالمرض.