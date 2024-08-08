أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأم الحامل لنظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يعزز صحة قلب الطفل على المدى الطويل، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

وفقًا للدراسة التي أجراها فريق بقيادة عالمة الطب الحيوي فرانسين ماركيز، على الفئران، تبين أن الألياف الغذائية، الموجودة في الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، لها فوائد تتجاوز صحة الأم لتؤثر في نمو قلب الجنين.

والتجارب التي أُجريت على الفئران أظهرت أن تلك التي تلقت أمهاتها غذاءً غنياً بالألياف كانت أكثر قدرة على مواجهة الالتهابات وأقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنةً بالفئران التي تلقت أمهاتها غذاءً منخفض الألياف.

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كما أظهرت النتائج أن قلوب الفئران المولودة لأمهات تناولت كميات كبيرة من الألياف كانت أصغر وأقل سماكة وأقل تعرضاً للتلف.

تشير الدراسة إلى أن الألياف الغذائية قد تعزز صحة الأمعاء والميكروبيوم لدى الأمهات؛ مما يسهم في تحسين صحة قلب الجنين من خلال تعزيز نمو الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المفيدة.

رغم الحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج على البشر، تبرز الدراسة أهمية اتباع نظام غذائي صحي خلال الحمل.

توصي فرانسين ماركيز الأمهات بالاستمرار في التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية لضمان تلبية احتياجاتهن الغذائية والوقاية من الأمراض.