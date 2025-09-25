طرق بسيطة لخفض معدل ضربات القلب بسرعة

إذا شعرت بأن نبضات قلبك تتسارع وترغب في تهدئتها بسرعة، يؤكد أطباء القلب أن ذلك ممكن عبر استخدام بعض التقنيات البسيطة التي تعمل على تحفيز العصب المبهم، وهو جزء من الجهاز العصبي المسؤول عن "الراحة". وتساعد هذه الطرق على تهدئة الجسم، وضبط إيقاع القلب السريع غير الطبيعي، أو الاستعداد لفحوصات طبية تتطلب معدل ضربات قلب منخفض.

ويقوم المنظم الطبيعي للقلب، العقدة الجيبية، بالتأثر بجزئين من الجهاز العصبي: الجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يسرع ضربات القلب عند التوتر أو الخوف، والجهاز العصبي اللاسمبثاوي، الذي يبطئها. تحفيز العصب المبهم، وهو جزء رئيسي من الجهاز العصبي اللاسمبثاوي، يساعد في خفض معدل ضربات القلب.

إليك 6 خطوات سريعة لخفض معدل ضربات القلب، بحسب ما جاء ف موقع "توداي":

الضغط الداخلي (مناورة فالسالفا): خذ نفسًا عميقًا، واغلق أنفك وفمك، وحاول الزفير بقوة لمدة حوالي 10 ثوانٍ. يزيد هذا الضغط في الصدر ويحفز العصب المبهم.

الزفير عبر قشة: ازفُر بلطف من خلال قشة (شفاطة)، مما يخلق ضغطًا مشابهًا لمناورة فالسالفا.

السعال بقوة: هذا يبني ضغطًا في الصدر أيضًا ويحفز العصب.

رشق الماء البارد على الوجه: يسبب الماء البارد صدمة للعصب المبهم ويحفز استجابةَ تهدئة، رغم أن البعض قد يجد هذه الطريقة غير مريحة.

تمرين التنفس المربع: استنشق لمدة خمس ثوانٍ، احبس النفس لخمس ثوانٍ، ازفر لخمس ثوانٍ، واحبس النفس مرة أخرى لخمس ثوانٍ. كرر هذا عدة مرات للاسترخاء وتحفيز العصب المبهم.

شرب الماء: الجفاف يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب؛ لذا فإن شرب الماء، خاصة البارد، يساعد على ترطيب الجسم وتحفيز العصب المبهم.

وبحسب الأطباء، فإن معدل ضربات القلب الطبيعي عند الراحة يتراوح عادة بين 60 و80 نبضة في الدقيقة، لكن الرياضيين قد يكون لديهم معدل أقل، أحيانًا في الأربعينات أو الخمسينات. إذا شعرت بخفقان غير منتظم أو سريع جدًّا، من المهم طلب المشورة الطبية فورًا.

وللحفاظ على معدل ضربات قلب صحي، ينصح بممارسة الرياضة بانتظام، البقاء مترطبًا، تناول غذاء صحي، إدارة الوزن، والحصول على قسط كافٍ من النوم لتجنب التعب والإجهاد الزائد. هذه العوامل تساعد في الحفاظ على كفاءة القلب وتقليل نوبات سرعة ضربات القلب.



