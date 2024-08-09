يحذر الخبراء من أن لون فمك يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًّا على صحتك العامة، على حين أن معظم تغييرات اللون في الفم تكون غير خطرة، إلا أن بعضها قد يشير إلى مشاكل صحية جدية مثل اليرقان، والالتهابات، وسرطان الفم.

وتشير إيليشا لوكيت من Healthline إلى أن اصفرار سقف الفم قد يكون ناتجًا عن أسباب غير خطرة، ولكن قد يتطلب في بعض الحالات عناية طبية.

ومن الضروري زيارة الطبيب إذا لاحظت تغييرات مقلقة، خاصةً إذا كان اللون الأصفر مصحوبًا بمناطق بيضاء أو رمادية، إذ قد يشير ذلك إلى تصبغات بيضاء مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم.

والتغيرات الأخرى مثل اللون الذهبي قد تشير إلى مشاكل بكتيرية، مع علاج غالبًا من خلال المضادات الحيوية.

ولتحسين نظافة الفم، ينصح بتنظيف الأسنان بانتظام، استخدام خيط الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.

ويوضح الدكتور لورانس كانينجهام، طبيب عام، أن تغييرات في اللسان مثل الاحمرار الشديد أو الطبقة البيضاء قد تدل على مشاكل صحية مثل الحمى، والعدوى الفطرية، أو نقص التغذية، القروح والتقرحات على اللسان قد تكون أيضًا علامة على حالات أكثر خطورة مثل سرطان الفم.