هل تخفض المكملات الغذائية مخاطر الوفاة؟

كشفت دراسة أجراها باحثون في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية أن تناول الفيتامينات المتعددة بانتظام لا يقلل من خطر الوفاة بين البالغين. وتتحدى النتائج، التي نشرتها صحيفة "إندبندنت"، المعتقدات السائدة حول فوائد المكملات الغذائية.

ولم تجد الدراسة، التي تتبعت ما يقارب 400 ألف بالغ أمريكي على مدى فترة تزيد على 20 عاما، أي اختلاف كبير في معدلات الوفيات بين أولئك الذين تناولوا الفيتامينات المتعددة يوميا وأولئك الذين لم يتناولوها، ويشمل ذلك معدلات الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، أشارت النتائج الأولية إلى ارتفاع طفيف في خطر الوفاة حوالي 4٪ وهو الأعلى بين مستخدمي الفيتامينات المتعددة مقارنة بغير المستخدمين، وقد دفعت هذه النتيجة غير المتوقعة الباحثين إلى استكشاف التفاعلات المحتملة بين الفيتامينات والأدوية، مع ملاحظة مخاوف مثل فيتامين K الذي يقلل من فعالية الأدوية المضادة للتخثر مثل الوارفارين.

وشدد الباحثون على أهمية إعادة النظر في التركيز على المكملات الغذائية لصالح اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الطبيعية. وشددوا على أنه في حين يُنظر إلى الفيتامينات المتعددة في كثير من الأحيان على أنها حل سريع للفجوات الغذائية، إلا أنها قد لا تقدم الفوائد الصحية نفسها التي توفرها الأطعمة الكاملة.

ويتوافق هذا المنظور مع الملاحظات الواردة من المناطق المعروفة بطول العمر الاستثنائي، مثل المناطق الزرقاء التي تشتهر بأنماط حياة طويلة وصحية لسكانها، حيث تسود الأنظمة الغذائية التي تركز على الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.