زيت الزيتون أم زيت جوز الهند.. أيهما الأفضل لصحة القلب؟

في ظل تعدد زيوت الطهي وتزايد الحديث عن فوائدها، يبرز سؤال مهم: هل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند هو الخيار الأفضل لصحة القلب؟

زيت الزيتون.. دعم علمي وفوائد مؤكدة

يُعد زيت الزيتون البكر الممتاز من أبرز الزيوت المفيدة لصحة القلب، بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

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وتشير دراسات إلى أن تناوله بانتظام يُسهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) دون التأثير على الكوليسترول الجيد (HDL)، كما يساعد على تقليل الالتهابات وتنظيم ضغط الدم.

ويؤكد خبراء من جمعية القلب الأمريكية أن الاستهلاك اليومي المعتدل لزيت الزيتون يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

زيت جوز الهند.. دهون مشبعة ومخاوف صحية

رغم انتشاره كمكون شائع في الطهي، إلا أن زيت جوز الهند يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تُرفع الكوليسترول الضار بشكل كبير.

وتشير دراسات إلى أنه لا توجد أدلة قوية تدعم فعاليته في حماية القلب، بل قد يُسهم في زيادة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

لذلك، لا تُوصي جمعية القلب الأمريكية باستخدامه كبديل صحي للزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

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إذا كنت تبحث عن خيار صحي للقلب، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز هو الخيار الأفضل. أما زيت جوز الهند، فيُنصح باستخدامه باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، دون الاعتماد عليه بشكل يومي.