دراسة: المشي لخطوات إضافية يقلل من احتمالية الوفاة

بينت دراسة أن مشي 8000 خطوة عدة مرات في الأسبوع قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في ممارسة الرياضة بانتظام.

وقد يكون للمشي وفقا للدراسة دور في تحسين صحة القلب، حيث أظهرت النتائج أن المشي يقلل من احتمال الوفاة بنسبة 14%.

وهذا يعني أنه حتى بالنسبة للبالغين الذين يجدون صعوبة في ممارسة الرياضة بانتظام، يمكنهم الحصول على فوائد صحية كبيرة بمجرد قيامهم بالمشي.

وكان هناك بعض العوامل التي أثرت نتئج الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة ريتز (Beate Ritz) نائبة رئيس قسم الأوبئة في (UCLA)، وحللها الأستاذ المساعد في جامعة كيوتو الدكتور (Inoue) مثل:

- التقدم في العمر.

- السمنة.

- التدخين.

- الإصابة بالأمراض والسلامة منها.

ووجدت الدراسة أنّ أكثر الأشخاص المشاركين الذين يقطعون 8000 خطوة أو أكثر يوميًا، هم الأشخاص الأصحاء، والأصغر سناً، ومن لديهم تأمين، والمتزوجون، والذين لا يدخنون، كما كان معظمهم من الرجال.