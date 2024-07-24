أظهرت دراسة حديثة أن نوعًا محددًا من الألياف يسمى "بيتا جلوكان"، والمتوفر في الشوفان والشعير، قد يكون له فوائد مماثلة لأدوية فقدان الوزن مثل حقن"الأوزمبيك".

وقام باحثون من جامعة أريزونا وجامعة فيينا بدراسة تأثيرات مختلف أنواع الألياف على الفئران، ووجدوا أن بيتا جلوكان فقط هو الذي أسهم في تقليل الدهون ووزن الجسم خلال 18 أسبوعًا، في حين لم تُظهر أنواع أخرى من الألياف، مثل: دكسترين القمح والبكتين أي تأثير مماثل.

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وبحسب موقع "ساينس ألرت"، يحسن بيتا جلوكان من توازن الجلوكوز في الدم ويزيد عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يعزز فقدان الوزن.

وتسهم هذه البكتيريا في إنتاج الزبدات، وهو مستقلب يحفز إفراز ببتيد شبيه بالجلوكاجون 1 (GLP-1)، الذي يساعد على تنظيم الشهية ووزن الجسم.

تشير النتائج إلى أن بيتا جلوكان يمكن أن يكون فعالًا في تحسين التحكم في الوزن وسكر الدم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج على البشر.