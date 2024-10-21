منها تشتت الانتباه.. أعراض اضطراب فرط الحركة لدى النساء

أوضح الخبراء أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD غالبًا ما يُشخص بشكل متأخر لدى النساء، وذلك بسبب الأعراض التي تختلف عن تلك الموجودة عند الرجال.

بينما يعاني الرجال من أعراض فرط النشاط والاندفاع بشكل أكبر، تبرز النساء أعراض قلة الانتباه، مما يجعل تشخيصهن أقل وضوحًا.

وفقًا لجينا فري، معالجة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تُظهر النساء علامات داخلية أكثر من الرجال، حيث يُنظر إليهن كأنهن قد نجحن في الحياة، مما يقلل من احتمالية تلقيهن التشخيص.

وأشارت إلى أن العديد من النساء لم يتم تشخيصهن إلا بعد تجاوزهن الثلاثين من العمر، عندما تصبح المسؤوليات اليومية أكثر تعقيدًا.

وأضافت جينا فري أن المجتمع يفرض على النساء ضغوطًا إضافية ليكنّ هادئات ومطيعات، مما يجعلهن يخفينَ أعراضهن، وهذا يؤدي إلى اكتشاف الحالة في وقت لاحق، خاصة بعد إنجاب الأطفال أو بدء العمل بدوام كامل.

أخبار ذات علاقة البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة لديهم حساسية أكبر للمس

ووفقًا لدراسة من Understood.org، تُظهر النساء أعراضًا مثل عدم الانتباه، والتي تشمل صعوبة التركيز وتنظيم المهام، مما يزيد من احتمال عدم تشخيصهن بشكل صحيح.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إليك الأعراض الشائعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

تشتت الانتباه، خاصة أثناء القراءة أو الاستماع .

ارتكاب الأخطاء بسبب قلة الانتباه.

صعوبة في إنهاء المهام.

فقدان الأشياء بشكل متكرر.

كما تتضمن الأعراض الأخرى الاندفاع، مثل اتخاذ قرارات سريعة دون التفكير في العواقب، ويُعد النوع غير الانتباهي من ADHD الأكثر شيوعًا بين النساء، مما يتطلب المزيد من الوعي والتفهم لتحسين تشخيصهن وعلاجهن.