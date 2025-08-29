تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل خطر الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة التغذية أن تناول بيضة واحدة فقط في الأسبوع قد يقلل كثيرًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فقد ارتبط استهلاك البيض بانخفاض خطر التدهور المعرفي بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بمن يتناولونه نادرًا.

وتُعزى الفوائد المحتملة إلى العناصر الغذائية في البيض، مثل الكولين الضروري لإنتاج الناقلات العصبية ودعم الذاكرة، واللوتين المضاد للأكسدة الذي يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ، إضافة إلى البروتين عالي الجودة الذي يدعم إصلاح خلايا الدماغ واستقلاب الطاقة.

وأظهرت الدراسة أن كبار السن الذين لم تظهر عليهم علامات الخرف سابقًا استفادوا أكثر من التأثير الوقائي للبيض، كما سجل مستهلكوه درجات أعلى في اختبارات الذاكرة والانتباه.

ورغم الفوائد، يحذر الباحثون من الإفراط في تناول البيض، خاصة في الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول، مشيرين إلى أن بيضة إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا كافية لتحقيق تأثير وقائي على صحة الدماغ.

وتدعم النتائج الحجة القائلة بأن الخيارات الغذائية اليومية تؤدي دورًا مهمًا في الوقاية من الخرف، مشددين على الجمع بين استهلاك البيض ونظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، إلى جانب النشاط البدني المنتظم، للحصول على أفضل حماية صحية للدماغ.