"السكتة القلبية".. ماذا الذي يحدث وكيف تتصرف لإنقاذ الحياة؟

بعد إعلان وفاة المصارع المعتزل "هالك هوغان" عن عمر يناهز 71 عامًا إثر سكتة قلبية، عاد هذا الطارئ الصحي إلى واجهة الاهتمام، خصوصًا بعد حوادث مشابهة لنجوم رياضيين مثل دامر هاملن وبروني جيمس.

وتوضح الدكتورة كوميلا ساسون، نائبة رئيس العلوم والابتكار في جمعية القلب الأمريكية، أن السكتة القلبية تحدث حين يتوقف القلب تمامًا عن ضخ الدم إلى الأعضاء الحيوية، بسبب اضطراب كهربائي يُعرف بـ"الرجفان البطيني".

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وفي بعض الحالات، قد تكون الصدمة المباشرة في الصدر، كما في حالة commotio cordis، هي السبب، خصوصًا لدى الرياضيين.

وعلى عكس النوبة القلبية التي تستمر فيها عضلة القلب بالنبض ولو بشكل محدود، فإن السكتة القلبية تعني توقفًا تامًّا.

ويؤكد الدكتور ماثيو تومي أن النوبة القلبية قد تؤدي إلى السكتة، لكن الحالتين مختلفتان.

وتكمن أهمية الإنقاذ السريع في السكتة القلبية بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، إذ يساهم في ضخ الدم يدويًّا إلى الدماغ والقلب.

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وتقول الدكتورة ساسون إن الضغط على الصدر بسرعة تتراوح بين 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة يمكن أن ينقذ الحياة، حتى من دون تنفس فموي، باستخدام ما يُعرف بـ"CPR اليدوي".

وتنصح الجهات الطبية بالبحث عن جهاز مزيل الرجفان الخارجي (AED)، والمتوفر عادة في المدارس والنوادي، لاستخدامه وفق التعليمات الصوتية المدمجة.

وتختم ساسون بالقول إن تعلم خطوات الإسعاف قد يكون أهم ما يمكنك فعله الآن، فـ90٪ من السكتات القلبية تحدث في المنزل أو العمل، والاستعداد قد يُنقذ حياة من تحب.