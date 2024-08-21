الكلى والكبد من الأعضاء الأساسية التي تعمل على تنقية الجسم من السموم، ولكن مع مرور الوقت وضغوط الحياة العصرية، يمكن أن تتعرض هذه الأعضاء للإجهاد.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خمس عادات صباحية بسيطة يمكن أن تسهم في دعم صحة الكلى والكبد وتعزيز عملية إزالة السموم:

ممارسة اليوغا

تساعد بعض وضعيات اليوغا، مثل الانحناءات والالتواءات، في تحفيز الدورة الدموية وتحسين الهضم، ما يدعم الكلى والكبد في أداء وظائفها بفاعلية.

الانتباه للأطعمة الصباحية

بدء اليوم بكوب من الماء الدافئ مع الليمون يمكن أن يعزز من وظائف الكبد بفضل خصائص الليمون المضادة للأكسدة.

وتضمين الثوم والكركم والخضراوات الورقية في وجبة الإفطار يدعم عملية إزالة السموم.

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الاستحمام مع الفرشاة الجافة

فرك الجلد بفرشاة ناعمة قبل الاستحمام يساعد في تحفيز التصريف اللمفاوي وتحسين الدورة الدموية، ما يدعم عمليات إزالة السموم.

ممارسة الرياضة اليومية

النشاط البدني يعزز الدورة الدموية ويساعد في نقل السموم إلى الأعضاء المسؤولة عن التخلص منها، ما يدعم صحة الكلى والكبد.

تناول عصائر الخضراوات النيئة

كوب من عصير الخضار الطازج، مثل البنجر والجزر والسبانخ، يوفر الفيتامينات والمعادن التي تدعم وظائف الكبد وتساعد في تطهير الكلى.