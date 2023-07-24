19 عاما.. تشخيص يكشف عن أصغر مصاب بمرض الزهايمر

كشف تشخيص إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بمرض الزهايمر، ما يجعله أصغر مصاب بهذا المرض في العالم.

وسبق ان أعلن في الصين تشخيص بإصابة لأصغر مريض بمرض ألزهايمر يبلغ من العمر 21 عاما.

ووفق عائلة المراهق الصيني فقد بدأت ذاكرته بالتراجع في سن 17 عاما، وتفاقمت الخسارة المعرفية بمرور السنتين.

وبحسب أفاد أطباء الأعصاب في عيادة الذاكرة في الصين أن تصوير دماغ المريض أظهر انكماشا في الحُصين، الذي يشارك في الذاكرة، وبينوا أن مؤشرات السائل الدماغي النخاعي تتجه إلى العلامات الشائعة لهذا النوع الأكثر شيوعا من الخرف.

ولم يكن لدى أي من عائلة الشاب البالغ من العمر 19 عاما تاريخ في مرض الزهايمر أو الخرف، ما يجعل من الصعب تصنيفها على أنها FAD، ومع ذلك لم يكن لدى المراهق أي أمراض أو عدوى أو صدمة في الرأس يمكن أن تفسر تدهوره الإدراكي المفاجئ أيضا.

وقبل عامين من إحالته إلى عيادة الذاكرة، بدأ المريض المراهق يكافح من أجل التركيز في الفصل. كما أصبحت القراءة صعبة أيضا وتراجعت ذاكرته القصيرة المدى.