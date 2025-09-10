ترند "تعظيم التستوستيرون" على تيك توك يثير قلق الأطباء

يثير ترند جديد على منصة تيك توك يُعرف باسم "تعظيم التستوستيرون" Testosterone Maxxing قلقاً واسعاً بين خبراء الصحة، الذين يحذرون من مخاطره الجسيمة على المراهقين.

ويشجّع هذا الترند الفتيان في سن المراهقة على تناول مكملات التستوستيرون بهدف تعزيز مظهرهم وطاقتهم وشعورهم بالرجولة، وذلك دون إشراف طبي، ما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة ومضاعفات صحية طويلة الأمد.

وقال خبير الصحة الأيضية شالين شاه لموقع news3lv: "التستوستيرون هرمون قوي ويجب استخدامه فقط تحت إشراف طبي متخصص". وأوضح أن استخدام الهرمون دون وجود حاجة طبية حقيقية يمكن أن يخل بالتوازن الهرموني الطبيعي في الجسم؛ ما يسبب مشكلات صحية ونفسية.

وأضاف شاه، أن إساءة استخدام التستوستيرون قد تؤدي إلى تقلبات مزاجية، وقلق، وزيادة في الوزن، وهشاشة في العظام، واضطرابات في النوم. وأشار إلى أن العلاج بهرمون التستوستيرون (TRT) يجب أن يُقدّم فقط لمن يعانون نقصاً حقيقياً في هذا الهرمون، وهي حالة تُعرف باسم "انخفاض التستوستيرون" (Low T).

وتشمل أعراض انخفاض التستوستيرون انخفاض الرغبة الجنسية، والتعب، وزيادة الوزن، والاكتئاب، وصعوبات في النوم. في هذه الحالات، يمكن أن يساعد العلاج المناسب في تحسين جودة الحياة، لكن استخدام الهرمون من دون تشخيص طبي، خاصة لدى المراهقين، يشكل خطراً كبيراً.

ونصح شاه كل من يعاني من أعراض خلل هرموني بضرورة مراجعة الطبيب للحصول على فحوصات وتشخيص دقيق. وقال: "تحدث مع طبيبك حول الخيارات الآمنة للعلاج".

وللحصول على مزيد من المعلومات حول انخفاض التستوستيرون والعلاج الآمن، أوصى شاه بمراجعة أصحاب الاختصاص والمواقع الصحية المعتمدة.

ومع استمرار انتشار هذا الترند على الإنترنت، يواصل الخبراء الدعوة إلى الحذر واتخاذ قرارات صحية مدروسة لحماية صحة المراهقين ونموهم الطبيعي.



