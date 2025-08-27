الشوكولاتة الداكنة.. سر تعزيز صحة الأمعاء والدماغ

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد متعة ليلية، بل كنز صحي حقيقي فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، مما يجعلها مفيدة لصحة الأمعاء وتحفيز وظائف الدماغ.

وأوضح الدكتور كاران راجان، جراح بهيئة الخدمات الصحية الوطنية ومؤسس LOAM Science، أن الشوكولاتة الداكنة تعزز توازن ميكروبيوم الأمعاء وتدعم التركيز العقلي، مشيرًا إلى أن الفائدة الصحية تزداد مع ارتفاع نسبة الكاكاو فيها.

ونشر الدكتور راجان الفيديو على إنستغرام مع تعليق يقول: "الشوكولاتة الداكنة أكثر من مجرد حلوى إنها حليفٌ للأمعاء والدماغ!".

كاشفًا عن القيمة الغذائية للشوكولاتة الداكنة، وذكر أنها غنيةٌ بألياف البريبايوتيك، التي تُغذّي ميكروبيوم الأمعاء، وتُعزّز نموه وكفاءته.

كما تُعزّز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهي نواتج أيضية تُنتَج في الأمعاء، والتي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على وظيفة حاجز الأمعاء، وتنظيم الالتهابات، والتأثير على عملية التمثيل الغذائي للمضيف والجهاز المناعي، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأبحاث الدوائية.

الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بالبوليفينولات، مثل الفلافونويدات، وهي مركبات نباتية قوية تتحلل إلى نواتج أيضية نشطة بيولوجيًا في الأمعاء، وفقًا للدكتور راجان.

ويضيف الدكتور راجان أيضًا: "يمكن لهذه النواتج الثانوية الميكروبية أن تؤثر على المزاج والإدراك والالتهابات".

وتساعد المستقلبات على تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الوظائف الإدراكية ويحسّن المزاج.

وذكر الدكتور كاران راجان أنه كلما ارتفع تركيز الكاكاو، زادت الفوائد - فنسبة التركيز تتناسب طرديًا مع محتوى الألياف والفلافونويد، وهي عناصر مفيدة لميكروبات الأمعاء، وتدفق الدم إلى الدماغ، والصحة العامة.