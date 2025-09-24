نصف خيارة يوميًا يغنيك عن مشروبات الطاقة

أوصى خبير التغذية الدكتور بليك ليفينجود الشهير على "تيك توك"، بتناول الخيار، الذي يُطلق عليه "حل الطبيعة"، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن أساسية للجسم، مشيرًا إلى دوره في مكافحة التعب وزيادة النشاط.

وقال الدكتور ليفينجود في أحدث فيديو له، إن خضار الخيار يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن والمغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم يوميًا، بما في ذلك فيتامينات ب1 وب2 وب3 التي تعزز الطاقة وتدعم وظائف الجسم الحيوية، إضافة إلى معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي يعاني كثير من الناس من نقصها.

@drlivingood Here is nature's solution to low energy without the energy drinks! ♬ original sound - Livingood Daily

وأضاف أن الخيار غني بالألياف الغذائية، ما يساعد على الشعور بالشبع والمساهمة في إنقاص الوزن، مؤكدًا أن فوائده الصحية تتفوق على تلك التي تقدمها مشروبات الطاقة والكافيين. ونصح بتناوله عند الشعور بانخفاض الطاقة خلال اليوم، مع تجنب المشروبات الغازية والكافيين.

ورداً على تساؤلات المتابعين حول ما إذا كان الخيار فاكهة أم خضارًا، أوضح أن "الخيار نباتيًا فاكهة، لكنه يُستخدم في المطبخ كخضار".

كما أوصى بالحفاظ على القشر للاستفادة من جميع العناصر الغذائية، مؤكدًا أن نصف خيارة إلى خيارة واحدة يوميًا تكفي للحصول على معظم الفيتامينات والمعادن.

وبخصوص التخليل، أشار إلى أنه يحتفظ ببعض الفوائد الغذائية، لكنه لا يحافظ على جميع الفيتامينات والمعادن بالقدر نفسه.

وتؤكد دراسة موقع "هيلث لاين" أن الخيار غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية ومضادات الأكسدة، ويساعد في الوقاية من بعض الأمراض، إضافة إلى كونه منخفض السعرات وغني بالماء والألياف القابلة للذوبان، ما يجعله مثالياً لترطيب الجسم والمساهمة في فقدان الوزن.