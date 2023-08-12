كم بيضة يجب تناولها يوميا؟

حذرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، من تناول كمية كبيرة من البيض في اليوم.

وكشفت الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول الذي يسرع ارتفاع نسبته في الجسم عملية تصلب الشرايين.

وأوضحت أن البيض يحتوي على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، وهذه الأحماض تساعد في بناء الأنسجة وتقوي المناعة والمناعة.

وأضافت أنه رغم أن بيض الدجاج مصدر مهم لفيتامين D، حيث يحتوي صفار بيضة كبيرة على 30 وحدة دولية من هذا الفيتامين، إلا أن خبراء التغذية في بلدان مختلفة يتفقون على أن تناول 1-2 بيضة في اليوم لا يلحق اي ضرر بالجسم، فيما الإفراط في تناول البيض قد يؤدي لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

ونصحت كاشوخ بعدم قلي البيض بزيوت نباتية كونها تحتوي نسبة عالية من الأحماض الدهنية، بما فيها زيت الكتان والصويا واللفت والزيتون، لأن هذه الزيوت تصبح سامة للجسم عند تسخينها.

كما حذرت الاخصائية من تناول البيض نيئا، لخطورة تسببه بداء السلمونيلوز المعدي الذي تسببه بكتيريا Salmonella.