فوائد كبيرة للأفوكادو والشاي الأخضر على صحة الدماغ

تتصدر الأفوكادو والشاي الأخضر الأغذية التي تعزز صحة الدماغ، وفقا لدراسة حديثة نشرها موقع "تايمز ناو نيوز".

وأكدت الدراسة أن هناك مجموعة من المشروبات والأطعمة التي تعزز صحة الدماغ، وتعمل على الوقاية من الخرف والتدهور العقلي.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء المصابات بمرض ألزهايمر غالبًا ما يعانين انخفاض مستويات الأحماض الدهنية أوميجا وغيرها من الدهون غير المشبعة، وقد يفسر هذا جزئيًا سبب كون النساء أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر مقارنة بالرجال.

ومن أبرز الأطعمة التي تساعد على تعزيز صحة الدماغ تناول الأفوكادو يوميًا، إذ تؤكد أبحاث حديثة أن هذه الفاكهة مفيدة للقلب وصحة الدماغ.

ويسهم تناول الأفوكادو بشكل يومي في خفض ضغط الدم، وتحسين التحكم في مستويات السكر، وتقليل الكولسترول الضار LDL، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويدعم مركّب في الشاي الأخضر صحة الدماغ، لاحتوائه على مضاد أكسدة يُعرف باسم EGCG إلى جانب شكل من أشكال فيتامين ب 3.