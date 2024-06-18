سيفتك بالبشرية أكثر من "كوفيد".. دعوات للتحرك ضد "إنفلونزا الطيور"

حثَّ معدو تقرير علمي زعماء العالم على التحرك بسرعة إزاء تزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور بين الثدييات بما في ذلك المواشي في أمريكا، قائلين إن ذلك يُعد تحذيراً صارخاً من أن العالم غير مستعد لدرء الأوبئة مستقبلاً، خاصة أن ذلك الوباء قد يكون "أكثر فتكا من كوفيد".

وأفاد التقرير أنه بعد مرور أكثر من 4 سنوات على جائحة كوفيد-19، يتعامل السياسيون "بإهمال" من خلال عدم تخصيص ما يكفي من الأموال أو الجهود لتجنب تكرار الكارثة.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، هيلين كلارك، وهي من المشاركات في إعداد التقرير: "إذا بدأ الفيروس في الانتشار من شخص لآخر، فالأرجح أن يعجز العالم عن التعامل معه"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".