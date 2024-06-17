من بينها "المتة".. أفضل المكملات الغذائية لإنقاص الوزن

فيما يلجأ البعض إلى استخدام المكملات الغذائية للمساعدة في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، كشفت تقارير عن مجموعة قيمة من المكملات التي ستساعدك في حميات التخسيس.

وتشير الدراسات إلى أن المكملات تعمل بإحدى الطرق الثلاث، إما أنها تحدّ من امتصاص الدهون من الأطعمة، وإما تُسرع عملية التمثيل الغذائي لحرق كثير من السعرات الحرارية، وإما تجعلك تشعر بالشبع؛ لذا تتناول كميات أقل من الطعام.

وفي الوقت ذاته، يحذر الخبراء من أن المكملات غالباً ما تكون باهظة الثمن وغير خاضعة للدراسات، وفي معظم الحالات لن تُحدث أي فرق كبير في خسارة الوزن، فلا يمكن الاعتماد عليها بمفردها.

أما أفضل المكملات التي تساعد في إنقاص الوزن، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فهي:

الكافيين

وهو عنصر شائع في المكملات الغذائية لإنقاص الوزن؛ إذ يمكنه بمفرده تحسين التركيز والذاكرة والأداء خلال التمرين، ويسرع من عملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكافيين؛ لذا فهو مثل القهوة يعزز من الانتباه والتركيز، كما أنه مفيد للأمعاء، وقد يساعد على التحكم في مستويات السكر بالدم.