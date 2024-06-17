من بينها "المتة".. أفضل المكملات الغذائية لإنقاص الوزن
فيما يلجأ البعض إلى استخدام المكملات الغذائية للمساعدة في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، كشفت تقارير عن مجموعة قيمة من المكملات التي ستساعدك في حميات التخسيس.
وتشير الدراسات إلى أن المكملات تعمل بإحدى الطرق الثلاث، إما أنها تحدّ من امتصاص الدهون من الأطعمة، وإما تُسرع عملية التمثيل الغذائي لحرق كثير من السعرات الحرارية، وإما تجعلك تشعر بالشبع؛ لذا تتناول كميات أقل من الطعام.
وفي الوقت ذاته، يحذر الخبراء من أن المكملات غالباً ما تكون باهظة الثمن وغير خاضعة للدراسات، وفي معظم الحالات لن تُحدث أي فرق كبير في خسارة الوزن، فلا يمكن الاعتماد عليها بمفردها.
أما أفضل المكملات التي تساعد في إنقاص الوزن، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فهي:
الكافيين
وهو عنصر شائع في المكملات الغذائية لإنقاص الوزن؛ إذ يمكنه بمفرده تحسين التركيز والذاكرة والأداء خلال التمرين، ويسرع من عملية التمثيل الغذائي.
الشاي الأخضر
يحتوي على مادة الكافيين؛ لذا فهو مثل القهوة يعزز من الانتباه والتركيز، كما أنه مفيد للأمعاء، وقد يساعد على التحكم في مستويات السكر بالدم.
المتة
عشبة مشهورة في أمريكا الجنوبية، تُشبه الشاي الأخضر، وتحتوي على كثير من مضادات الأكسدة الصحية، وتباع في شكل شاي أو حبوب مكمل غذائي.
الألياف
يجري استخدام كثير من أشكال الألياف في مكملات إنقاص الوزن لتحقيق الشبع، ويفضل الخبراء تناولها من المواد الغذائية المعتادة.
أومتيك 50
وهي عبارة عن ألياف طبيعية مصنوعة من الفاصوليا البيضاء، تهدف إلى تقليل امتصاص السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه تشعرك بالشبع. تباع في شكل كبسولات.
خل التفاح العضوي
له فوائد صحية كثيرة، مثل خفض نسبة السكر في الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وقتل البكتيريا والفيروسات الضارة.
ألياف الكونجاك
عبارة عن ألياف غذائية طبيعية مصنوعة من جذر نبات الكونجاك. تتمتع بقدرة استثنائية على امتصاص الماء، لتساعد على الشعور بالشبع.
ليترامين
عبارة عن ألياف طبيعية أخرى مصنوعة من نبات الصبار، وهي متوافرة على شكل حبوب ومساحيق، تعمل على امتصاص بعض الدهون التي نتناولها.
أورليستات
وهودواء لإنقاص الوزن، يصرف بوصفة طبية، ويعمل عن طريق منع الجسم من امتصاص نحو ثلث الدهون التي تتناولها خلال الوجبة.
فيتامينات ب
ضرورية لصحة الدماغ والجلد والتمثيل الغذائي، لأنها تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، ولهذا السبب تحتوي عليها بعض المكملات الغذائية لإنقاص الوزن.
عشب البحر
شكل من أشكال الأعشاب البحرية، ومصدر قوي للفيتامينات والمواد المغذية واليود. يحتوي على كميات عالية من الألياف.
الكولين
هي مادة مغذية، تُشبه فيتامينات ب، وتباع بمفردها أو خلطها مع مكملات إنقاص الوزن. فهي مفيدة لصحة الكبد، وتساعد على منع الكبد من امتصاص الدهون غير الضرورية.
إلكارنيتين
حمض أميني يوجد بشكل طبيعي في الجسم، ويباع على شكل حبوب إنقاص الوزن؛ لأنه يساعد على حرق الأحماض الدهنية في الجسم للحصول على الطاقة.