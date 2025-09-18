بعد 60 عاما.. اكتشاف دور "الميتفورمين" المفاجئ في الدماغ

يُستخدم دواء الميتفورمين منذ أكثر من 60 عامًا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، لكن آلية عمله الدقيقة ظلّت غير واضحة.

وكشفت دراسة حديثة من كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة إلى أن تأثير الدواء قد يكون مرتبطًا مباشرة بالدماغ؛ ما يفتح آفاقًا لعلاجات جديدة، وفقًا لـ"ساينس أليرت".

وحددت الدراسة مسارًا عصبيًّا في الدماغ يتفاعل معه الميتفورمين، إلى جانب تأثيراته المعروفة في الكبد والأمعاء.

ويقول الدكتور ماكوتو فوكودا، اختصاصي فسيولوجيا في جامعة بايلور، إن الميتفورمين "يقلل إنتاج الجلوكوز في الكبد"، لكنه أوضح أن الباحثين ركّزوا في هذه الدراسة على دور الدماغ كمُنظم رئيسي لاستقلاب الجلوكوز.

وفي أبحاث سابقة، ربط الفريق بروتينًا في الدماغ يُدعى Rap1 بعملية تنظيم الجلوكوز، خاصة في منطقة الوطاء البطني الإنسي (VMH).

أما الدراسة الجديدة، فقد كشفت أن الميتفورمين يعمل في هذه المنطقة من خلال تثبيط بروتين Rap1.

وقد أكد الباحثون ذلك عندما لاحظوا أن الفئران المعدّلة جينيًّا التي تفتقر إلى Rap1 لم تستجب للميتفورمين، في حين استجابت لأدوية أخرى، ما يُعد دليلًا قويًّا على أن الميتفورمين يعمل بآلية فريدة في الدماغ.

هذه النتائج تسلط الضوء على دور الدماغ في علاج السكري، وتُمهد لتطوير أدوية تستهدف المسارات العصبية بشكل مباشر.

وأوضح الدكتور ماكوتو فوكودا أن الدراسة ركزت على خلايا معينة في منطقة VMH بالدماغ، ووجدت أن الخلايا العصبية المعروفة بـSF1 تتفاعل بشكل مباشر مع الميتفورمين؛ ما يشير إلى دورها المحوري في آلية عمل الدواء.

الميتفورمين معروف بفاعليته في خفض إنتاج الجلوكوز في الكبد وتحسين استخدام الجسم للأنسولين، وهو دواء آمن وفعال ومنخفض التكلفة.

والآن، مع تزايد الأدلة على تأثيره المباشر في الدماغ، يُحتمل أن يتوسع استخدامه ليشمل تحسين وظائف الدماغ أو حتى إبطاء الشيخوخة.

وأشار فوكودا إلى أن الدماغ يستجيب لتركيزات أقل بكثير من الميتفورمين مقارنة بالكبد والأمعاء، وهو ما يعزز فكرة إمكانية تعزيز فاعلية الدواء مستقبلًا بطرق تستهدف الدماغ تحديدًا.

هذا التقدم قد يُمهّد لتطوير نسخ أكثر استهدافًا من الميتفورمين أو حتى علاجات جديدة كليًّا مستندة إلى فهم أعمق لآلية عمله العصبية.