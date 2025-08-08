تحذير غير متوقع.. لا تخزّن زيت الزيتون في المطبخ

وجّه الطبيب الإسباني ألكساندر أولموس، المعروف بمحتواه التوعوي على منصة "تيك توك"، تحذيرًا غير متوقّع لمحبّي زيت الزيتون، مؤكدًا أنّ كثيرين يفسدون هذا "الذهب السائل" دون أن يدركوا، بسبب سوء التخزين.

ويقول أولموس: "إذا كنت تحتفظ بزيت الزيتون في خزانة المطبخ، فأنت تُفسده". ويوضح أن زيت الزيتون، حتى لو كان من أفضل الأنواع، يمكن أن يفقد فوائده بسرعة لأنه هشّ ويتأكسد بسهولة عند تعرّضه لعوامل مثل الضوء والهواء.

ولتفادي ذلك، يوصي باستخدام عبوات صغيرة، خاصةً لمن لا يستهلك الزيت بسرعة، لتقليل عدد مرات الفتح وتجنّب دخول الأوكسجين. كما يشدّد على أهمية تجنّب تعرّض الزيت المباشر للضوء، لأن هذا يُفقده لونه وخصائصه، لا سيما في الزيوت الخضراء المستخرجة من حصاد مبكر.

وفي ما يتعلّق بمكان التخزين، يرى الاختصاصي أن المكان الأنسب هو مكان بارد، بعيد عن حرارة المطبخ، بل يذهب إلى حدّ اقتراح وضع الزيت في الثلاجة.

وإذا تجمّد الزيت بسبب البرودة، ينصح ببساطة بوضع الزجاجة في ماء دافئ لبضع ثوانٍ حتى يعود إلى حالته الطبيعية.

ويشير أولموس إلى أن زيت الزيتون البكر الممتاز يُفضّل استخدامه في الأطعمة الباردة، لأن "نقطة دخانه" منخفضة، أي إنه لا يتحمّل درجات حرارة الطهي المرتفعة.