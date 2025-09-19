أبرزها الحرارة والتدخين.. ممارسات شائعة تؤدي لعقم الرجال

يحذر أطباء أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة من بعض الممارسات اليومية المنتشرة، مؤكدين أنها تؤثر سلبا على خصوبة الرجال وجودة الحيوانات المنوية، وهو ما يؤدي للعقم.

الحرارة الزائدة

وينصح الأطباء الرجال بعدم ارتداء الملابس الداخلية الضيقة لأنها تسبب ضغطا على الجهاز التناسلي، فضلا عن تجنب مقاعد السيارات المدفأة، مؤكدين أن الحيوانات المنوية لا تتحمل الحرارة الزائدة.

ويؤكد أخصائيو الخصوبة، أنه لتحقيق نضج طبيعي للحيوانات المنوية، تحتاج الأخيرة إلى درجة حرارة أقل بمقدار 2-3 درجات عن حرارة الجسم، وأي تعرض حراري منتظم يقلل من نشاطها، محذرين من وضع الكمبيوتر المحمول على الفخذ لفترات طويلة، الذي يرفع الحرارة الموضعية ويخلق ما يُعرف بتأثير "الدفيئة" ويضر بإنتاج النطفة.

ما علاقة التدخين؟

وتحذر الدراسات الحديثة، من ضرر التدخين، سواء التقليدي أو الإلكتروني، الذي يحتوي على مركبات كيميائية قد تكون أكثر عدوانية، ما يؤدي إلى انخفاض حركة الحيوانات المنوية وقلة عددها، وزيادة خطر تلف الجينات.

ويؤكد الأطباء أن استعمال الشيشة والتدخين الإلكتروني يضران بخصوبة الرجال بالقدر نفسه.