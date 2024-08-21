يؤدي مرض الزهايمر والخرف إلى فقدان الذاكرة، والارتباك، والتغيرات في الشخصية، ما يتطلب رعاية دائمة.

ووفقًا لجمعية الزهايمر، لا يوجد علاج حاليًّا لهذا المرض، ويعيش المرضى عادةً نحو 10 سنوات بعد التشخيص.

وبحسب موقع "Cedars Sinai"، إليك 6 طرق لمساعدة كبار السن المصابين بالزهايمر:

احترام رغباتهم

من الضروري مناقشة رغبات المريض بشأن الرعاية في نهاية الحياة والموارد المالية مبكرًا. احترم اختياراتهم، وركز على كيفية عيشهم قبل المرض.

وإذا كانوا يحبون الأنشطة الاجتماعية أو الحلويات، حافظ على تلك الأنشطة بقدر الإمكان.

استخدام إشارات بصرية وتنظيم البيئة

في المراحل الأولى من المرض، ينسى المرضى الأشياء أو يخطئون في مواعيدهم، واستخدم ملصقات وتقاويم لتنظيم البيئة ومساعدة المريض على التذكر.

وأحيانًا تتكشف الذكريات القديمة، لذا حاول جعل المحيط أكثر أمانًا ومعروفًا لهم.

التواصل بفعالية

تجنب تصحيح المرضى إذا كانوا غير دقيقين، لأن ذلك قد يسبب لهم الارتباك، واستخدم التواصل البسيط المباشر مع أسئلة بنعم أو لا، وركز على التواصل البصري في بيئة هادئة.

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الاهتمام بالسلامة

مرضى ألزهايمر أكثر عرضة للحوادث، تأكد من إزالة أو تأمين المخاطر مثل مفاتيح السيارة، والأدوية، وأدوات المطبخ.

وانتبه لأي علامات على الضياع، واعتبر التسجيل في خدمات الاستجابة للتجوال.

التعامل مع تقلبات المزاج

يمكن أن تكون التقلبات المزاجية شائعة، خاصة في المراحل المتقدمة من المرض. ابحث عن المحفزات التي قد تسبب الإحباط، وقدم حلولًا مثل الوجبات الخفيفة أو الراحة.

وتجنب الأنشطة المزعجة في المساء لتقليل القلق.

التعاون وتوزيع المسؤوليات

شجع العائلات على تقاسم المسؤوليات والاستفادة من موارد المجتمع، مثل: مراكز الرعاية، ومجموعات الدعم، وخطوط المساعدة يمكن أن تكون مفيدة في التعامل مع العبء العاطفي.