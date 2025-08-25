دون اللجوء إلى الطبيب.. 7 علاجات تخلصك من "البلغم"

يُعد مخاط الصدر أو البلغم من الأعراض الشائعة المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية والتهابات الجهاز التنفسي.

ورغم دوره في حماية الجسم عبر حجز الغبار والجراثيم، إلا أن تراكمه بكثرة يسبب انسداد الشعب الهوائية، والسعال المستمر، وصعوبة التنفس.

وللتخفيف من هذه الحالة المزعجة، يمكن اللجوء إلى مجموعة من العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة التي تساعد على إذابة المخاط وتهدئة الشعب الهوائية. فيما يلي سبعة أساليب طبيعية ينصح بها الأطباء والخبراء:

تغيير وضعية الجسم أثناء الراحة

النوم أو الاسترخاء بوضعية مائلة باستخدام وسائد إضافية يساعد على تصريف المخاط، بينما يفاقم الاستلقاء بشكل مسطح الانسداد الليلي.

العسل مع المشروبات الساخنة

إضافة ملعقة من العسل إلى الشاي أو الماء الدافئ بالليمون يهدئ الحلق ويدعم المناعة، ويساعد على إذابة البلغم. يُمنع إعطاء العسل للأطفال دون عام واحد.

الابتعاد عن التدخين والمهيجات

التدخين يضعف الأهداب التي تنظف الشعب الهوائية، كما أن الملوثات والروائح القوية تزيد الالتهاب. تقليل التعرض لهذه العوامل يحمي الرئة ويساعد على الشفاء.

العلاجات العشبية

أعشاب مثل الأوكالبتوس، الزعتر، ومستخلص أوراق اللبلاب قد تخفف الاحتقان. لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها لتجنب التفاعلات أو الأعراض الجانبية.

السيطرة على السعال

السعال العميق والمنظم أكثر فعالية في طرد المخاط من السعال السطحي المتكرر. تقنيات التنفس مثل "السعال المتحكم" تساعد على تنظيف الشعب الهوائية.

الحساء الدافئ

حساء الدجاج أو الخضار يمنح الجسم سوائل وغذاء يدعمان المناعة، كما أن بخاره يساعد على إذابة المخاط وتهدئة الحلق.

الاستحمام بالبخار أو شرب المشروبات الساخنة

البخار الناتج عن الاستحمام أو المشروبات الدافئة يرطب الشعب الهوائية، يخفف المخاط السميك، ويسهل عملية التنفس.



رغم أن تراكم البلغم قد يكون مزعجًا، إلا أن هذه الطرق الطبيعية تساهم في التخفيف من الأعراض ودعم عملية التعافي. لكن في حال استمرار الاحتقان أو تفاقم الأعراض، يُنصح بمراجعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.