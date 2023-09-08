الكشف عن متغيرات وراثية تُسهم في الإصابة بالسكري

كشف بحث جديد، موّلته مؤسسة "Diabetes UK" الخيرية، عن 7 متغيرات وراثية تُسهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يتصدرها الاكتئاب.

وحث الباحثون، في البحث المنشور في مجلة "Diabetes Care"، مسؤولي الصحة على اعتبار الاكتئاب عاملًا للإصابة بمرض السكري من النوع 2، إلى جانب السمنة والخمول والتاريخ العائلي للحالة.

وافترض الباحثون أن "الجينات المشتركة المكتشفة تلعب دورا في إفراز الأنسولين أو الالتهاب في الدماغ أو البنكرياس أو الأنسجة الدهنية، مع احتمال أن تفسر التغيرات في العمليات البيولوجية هذه، كيف يزيد الاكتئاب السكري من النوع الثاني".

واستند البحث إلى بيانات من مئات آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة وفنلندا، بما في ذلك 19344 شخصا مصابا بداء السكري من النوع 2، وأكثر من 5000 شخص تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب، و153079 شخصا أبلغوا عن إصابتهم بالاكتئاب لاحقا.

وسلط البحث الضوء على أهمية الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني في بداية أعراض الاكتئاب، والحاجة إلى الحفاظ على وزن صحي في سياق تأثيره على الاكتئاب والاعتلال المصاحب لمرض السكري من النوع الثاني.