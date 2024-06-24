بينها البروكلي.. 5 خضروات تقلل دهون البطن
إذا كنت تسعى لتقليل محيط خصرك والتخلص من دهون بطنك، فإن بعض الخضروات يمكن أن تكون إضافة فعالة لنظامك الغذائي.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك خمس خضروات معروفة بقدرتها على المساعدة في تقليل دهون البطن:
السبانخ
السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، إذ تحتوي على مركبات الثايلاكويدات التي تقلل الجوع والرغبة في تناول الطعام بنسبة تصل إلى 95%، كما يساعد محتواها العالي من المغنيسيوم في تنظيم مستويات السكر في الدم.
القرنبيط
القرنبيط منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ويحتوي على مركبات الإندول التي تساعد في تنظيم الهرمونات وتقليل الدهون في البطن.
الجزر
الجزر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعزز الشعور بالشبع كما يقلل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.
الخيار
الخيار منعش ومرطب، ويحتوي على نسبة عالية من الماء التي تساعد في فقدان الوزن. كما أنه يساعد في إزالة السموم من الجسم.
البروكلي
البروكلي غني بالألياف ويحتوي على مركبات تعزز حرق الدهون، ويساعد في تقليل الدهون الحشوية المخزنة حول البطن.