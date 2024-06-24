بينها البروكلي.. 5 خضروات تقلل دهون البطن

إذا كنت تسعى لتقليل محيط خصرك والتخلص من دهون بطنك، فإن بعض الخضروات يمكن أن تكون إضافة فعالة لنظامك الغذائي.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك خمس خضروات معروفة بقدرتها على المساعدة في تقليل دهون البطن:

السبانخ

السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، إذ تحتوي على مركبات الثايلاكويدات التي تقلل الجوع والرغبة في تناول الطعام بنسبة تصل إلى 95%، كما يساعد محتواها العالي من المغنيسيوم في تنظيم مستويات السكر في الدم.