الجزائر توضح حقيقة وجود "مرض غريب" وتسببه بوفيات

نفت السلطات الجزائرية أنباء متداولة، حول انتشار ما وُصف بـ"المرض الغريب" في ولايتين، وتسببه بوقوع وفيات.

وربطت السلطات بين موجة الحر التي أثّرت على البلاد أخيرا، وتزايد مراجعة المستشفيات من قبل مرضى.

وتداول مستخدمو موقع "فيسبوك" في الجزائر، أنباء تحدثت عن انتشار فيروس "الإيبولا" في ولايتي تيزي وزو والبليدة.