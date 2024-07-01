اختبار منزلي "بسيط" يكشف عن متلازمة النفق الرسغي (فيديو)

تعتبر متلازمة النفق الرسغي حالة شائعة تسبب الألم والخدر في اليد والأصابع، ويمكن علاجها بسهولة إذا تم اكتشافها مبكرًا.

وشارك الدكتور ميرو فيجورا، طبيب تخدير في كلية الطب بكاليفورنيا، عبر منصة "تيك توك" اختبارًا بسيطًا يستغرق 60 ثانية للتحقق من وجود متلازمة النفق الرسغي.

ويتضمن الاختبار الضغط بظهر اليدين على بعضهما البعض لمدة دقيقة، فإذا شعرت بالخدر أو الوخز أو الألم في الإبهام أو السبابة أو الإصبع الأوسط، فقد تكون مصابًا بهذه الحالة.

وأوضح الدكتور فيجورا أن هذا الاختبار يسمى "اختبار فالين"، ويعمل من خلال ضغط العصب المتوسط في الرسغ، مما يسبب الأعراض المذكورة.