5 فوائد لتناول "مرق العظام" مرة أسبوعيا على الأقل

اكتسب مرق العظام شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة؛ بسبب فوائده الصحية المتعددة. ويقول خبراء في مجال الصحة، إن تناوله مرة واحدة في الأسبوع، يمكن أن يساعد في تقوية المفاصل وبناء العضلات ودعم جهود إنقاص الوزن ومنع علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة وتقليل الالتهابات.

ويمكن تحضير مرق العظام بسهولة من خلال غلي عظام الحيوانات مع الأنسجة الضامة وإضافة المطيبات والبهارات لاستخراج الكولاجين والعناصر الغذائية الأساسية.

وهنا، يعرض الخبراء 5 فوائد "رائعة" لتناول مرق العظام، على الأقل مرة واحدة أسبوعيا، بحسب ما جاء في موقع " تايمز أوف إنديا":

تقوية المفاصل

يحتوي مرق العظام على نسبة عالية من الكولاجين الذي يمنح بنية لأوتار الجسم والأربطة والجلد والعظام.

ويساعد تناول وجبات غنية بالكولاجين في علاج ضعف العظام واضطراب المفاصل، حيث تتقدم الأنسجة المحيطة بالعظام في العمر، وتتدهور بمرور الوقت.

ويوفر تناول مرق العظام مرة واحدة في الأسبوع للجسم الكولاجين، الذي يمكن أن يساعد على شفاء المفاصل التالفة، وتخفيف الانزعاج في أثناء تأدية الحركات اليومية.

تقوية العضلات

يؤكد الخبراء أن مرق العظام هو مصدر طبيعي رائع للبروتين ونعمة للرياضيين الذين يمارسون التمارين.

ويحتوي مرق العظام على ما يصل إلى 10 غرامات من البروتين في كوب واحد فقط، بينما يحتاج الفرد إلى 54 غرامًا من البروتين يوميًا في المتوسط.

يساعد البروتين في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول وبناء العضلات، من بين الفوائد الأخرى التي يمكن للمرء أن يكتسبها بسهولة من تناول مرق العظام.

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يدعم فقدان الوزن

يساعد مرق العظام في إنقاص الوزن، نظرًا لمحتواه العالي من البروتين، فإنه يشجع على تقييد السعرات الحرارية، ويجعل الجسم يشعر بالشبع لفترة أطول.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2017، ونشرت في مجلة التغذية الكلوية، فإن متوسط ​​كوب من مرق عظام الدجاج يحتوي على بروتين أكثر من متوسط ​​كوب من مرق الدجاج العادي، ما يساعد على التحكم بالرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال إبقائك ممتلئًا لفترات زمنية أطول.

يمنع الشيخوخة

يحتوي مرق العظام من الحيوانات التي تتغذى على العشب على كمية كبيرة من الكولاجين، وهو بروتين أساسي لبشرة شابة ومشدودة.

ويساعد الكولاجين الموجود في مرق العظام والفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين أ، في الحفاظ على شباب البشرة وإشراقها.

يساعد على تقليل الالتهابات

يحتوي مرق العظام على مواد مضادة للالتهابات مثل الكولاجين والجلوتامين والجلايسين، ما يساعد على تخفيف جميع الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل أو غيرها، والتي قد تؤدي إلى أمراض صحية.

ومن المعروف أن الجلايسين، وهو حمض أميني موجود في مرق العظام، يساعد في الوقاية من الالتهابات المزمنة، بحسب ما يؤكده خبراء التغذية.