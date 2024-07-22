قد يحدث الغرق الجاف بعد السقوط في الماء ثم الخروج منه سليما، إذ يتسبب دخول الماء عن طريق الأنف أو الفم في تقييد العضلات الموجودة في القصبة الهوائية لحماية الرئتين، ما قد يسبب الوفاة المفاجئة.

وتُعرف هذه الحالة أيضًا باسم "متلازمة ما بعد الغمر" وهي نادرة الحدوث بين الأطفال.

ورغم أن 95% من الأطفال يكونون بخير بعد السقوط في الماء، يوصي الأطباء بمراقبة الأعراض التي قد تظهر عليهم بعد فترة وجيزة.

وبحسب موقع "هيلث لاين"، فيما يلي أعراض الغرق الجاف:

صعوبة في التنفس أو التحدث

التهيج أو السلوك غير العادي

السعال

ألم في الصدر

انخفاض الطاقة أو النعاس

ويقول الأطباء إنه إذا لاحظت أعراض الغرق الجاف، فعليك التوجه للطوارئ فورا، مع محاولة الحفاظ على هدوء الطفل لمساعدة عضلات القصبة الهوائية على الاسترخاء.

ويشمل علاج الغرق الجاف إنعاشًا إذا كان هناك فقدان للوعي، إذ يُنْقَل المصاب إلى المستشفى للمراقبة الطبية لضمان استئناف التنفس بشكل طبيعي واستبعاد الحالات الأخرى.

أخبار ذات علاقة ملابس سباحة طفلك قد تعرّضه لخطر الغرق (فيديو)

ولتقليل فرص الغرق، يجب اتباع هذه القواعد:

عدم السماح للأطفال دون سن 4 سنوات بالسباحة أو الاستحمام دون مساعدة.

ارتداء سترات النجاة أثناء ركوب القوارب.

حضور دروس الإنعاش القلبي الرئوي إذا كنت تشرف على الأطفال في الماء.

الاستثمار في دروس السباحة.

عدم السباحة أو اللعب في المحيط دون وجود منقذ.